上海市9日上午舉行疫情防控工作新聞發佈會，上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，統計8日新增1015例新冠肺炎本土確診病例、22609例本土無症狀感染者。為有效遏制疫情擴散蔓延，儘快實現社會面動態清零，結合之前多輪篩查情況，擬再展開一次全員核酸檢測，根據檢測結果分析研判，按照封控區、管控區和防範區的三區劃分原則進行階梯式管理。

另就上海這波疫情分佈上，據澎拜新聞引述上海市副市長宗明表示，從4月4日以來截至4月8日24點，累計篩查約9527萬人次，已完成檢測的樣本中累計檢出陽性感染者9.44萬人。

而透過篩查結果也顯示，近期上海市每日感染人數處於高位，累計感染人數居於前5位的地區為浦東新區、閔行區、徐匯區、黃浦區和嘉定區，疫情呈現出區域聚集性的特點，特別是人員密集的單位、企業、老舊村居等。

宗明表示，3月份以來的這次疫情來勢洶洶，Omicron變異株傳播速度快、隱匿性強。經過多輪篩查，發現相當數量的陽性感染者，防控形勢極其嚴峻，將按照國家和市委、市政府要求，堅持外防輸入、內防反彈總策略和動態清零總方針不動搖，全力抓好疫情處置工作。