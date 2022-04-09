俄羅斯外長拉夫羅夫（左）1日會晤印度外長蘇杰生。（圖／路透社）

俄烏戰爭已超過一個月，印度是唯一與美國關係密切，卻未譴責俄羅斯或祭出任何制裁的大國。印度總理莫迪（Narendra Modi）日前又親自接見俄羅斯外交部部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），引發全球關注。對此，前中央月刊總編輯吳德里表示，印度成俄烏戰爭的關鍵角色，然美國對印度卻「無可奈何」。

美國總統拜登曾無奈稱，印度是「四方安全對話」 （Quadrilateral Security Dialogue，QUAD）中，唯一對俄羅斯採取行動「有點不堅定」的國家。吳德里9日投書香港媒體《中評社》直言，印度豈止「有點不堅定」，他根本就是率先戳破美國，以及對俄羅斯制裁力道的重量級「友邦」。

吳德里分析，印度自古受西方而來的波斯、希臘、阿拉伯、 阿富汗、突厥、蒙古人侵略，近代又遭西方國家葡萄牙、荷蘭、法國入侵，還淪為英國殖民地，獨立至今仍深受西方強權指點趨使，故印度人心懷深切的「反帝國主義」。

吳德里指出，印度獨立的聖雄甘地主張，民族振興要「反求諸己」，當年就連英國也難以控制人數如此龐大的印度。印度好不容易脫離英國與西方列強控制，自然不甘向與英國系出同源的美國屈服，故他們不直接向美國購買軍武，並與蘇聯交好；冷戰期間，他們也倡議「不結盟運動」。

針對印度與西方的關係，吳德里強調，西方基本上仍把印度視為一個貧窮國度、充滿唯心主義的異教徒世界，也對其民情文化並不了解，但印度在近20、30年間擁有核武、擴充軍備，2001年還躋身「金磚四國」，無論在人口、購買力、經濟影響力與國際發展力上，皆不可同日而語，這也讓印度對美國而言難以駕馭，故美國對其立場也無可奈何。