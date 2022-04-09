大陸證監會主席易會滿9日在中國上市公司協會第三屆會員代表大會上表示，資本市場高水準開放的步伐不會變，證監會將抓緊研究推出新一輪自主開放的務實舉措，加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市管道的暢通，支持大陸企業利用兩個市場、兩種資源更好的發展。

易會滿表示，將按照尊重國際慣例，遵守國內法規的原則，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水準開放，建構可預期的國際監管環境。

易會滿也指出，同時將穩步擴大滬深港通標的範圍，推動滬港通、深港通機制拓展優化；擴大商品和金融期貨市場的雙向開放，進一步豐富國際化品種供給，全面提升資本市場互補的競爭力，以及加強大陸與香港資本市場的務實合作，助力維護香港國際金融中心地位。

他表示，目前大陸民營上市公司數量已超過3000家，家數占比約2／3，近年來新上市公司中的民企更占到８成以上，將致力為不同所有制企業打造更公平的競爭環境，通過股票、債券、基金、REITs、期貨期權等多種工具更好支援民營企業發展，推動優質民企融資提速擴面。