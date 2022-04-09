周遊現在的健康狀態不錯。（李朝永提供）

「島嶼江湖：武俠在台灣」影視廳特展因為疫情臨時取消。（李朝永提供）

周遊平時和友人打打麻將之外，也喜歡到處趴趴走。（李朝永提供）

84歲的周遊（阿姑）和老公李朝永的心情不是很美麗，因為這陣子面對許多老友過世，加上「國寶歌王」文夏走了，阿姑說，年輕時曾和文夏合拍過台語電影，以往每個月也會和文夏聚餐，如今又少了一位老友，她也因此更加注重健康，昨特地和老公一起到振興醫院做心臟超音波和抽血檢查。

阿姑哀怨地說，昨晚（8日）原本要辦「華燈初上《隨緣 頌》美酒佳餚歌舞饗宴」，藉此和許多好友見見面，因疫情再起，只好忍痛取消。更難過的是，明天周日原本有一場「島嶼江湖：武俠在台灣」影視廳特展，李朝永接到文化部通知，因有員工確診，最後也取消。

國家電影及視聽文化中心2022年推出「島嶼江湖：武俠在台灣」影視廳特展，展覽內容橫跨電影、電視及廣播；影展則精選出近30部以台灣為主創團隊或相關淵源的刀劍武俠片，從50年代末延續到近代的武俠片，呈現橫跨超過60個年頭的美學與類型流變。

其中《夢中劍》這部作品是李朝永轉戰電視圈前拍出武俠片代表作，李朝永說，這是他29歲拍的作品，能在特展中展演是種榮幸，他先前為此買了幾萬塊的票請朋友看，可惜因疫情封館。

導演李朝永年輕時自國立藝專畢業後，先後跟隨胡金鈺、楊士慶、李至善、李嘉、李行、白景瑞、侯錚、徐天榮、郭南宏、陳明華擔任埸記、副導演。

李朝永執導過《英雄有涙》、《夢中劍》、《俠影留香》、《寒山飛狐》等電影，與名製作人周遊婚後更致力於電視劇製作、導演，在電視圈稱霸一時，對電視界有重要影響力。製作及執導的武俠劇《神雕俠侶》、《鹿鼎記》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《雪山飛狐》、《白髪魔女》、《飛龍在天》等皆為高收視率、家喻戶曉之作，長年耕耘製作導演作品多達200餘部。

《夢中劍》這部電影雖非改編自現有小說，但電影裡建立的世界觀，也頗有當時最流行的古龍小說之風。宗華飾演的主角文質彬彬，主要是舞文弄墨發明夢中劍，他與岳華飾演的俠客，表面上建立共同闖蕩江湖的友誼，實則亦有暗潮洶湧的翻轉，爾虞我詐的情節，很神似古龍情節裡的人物關係。

片中角色眾多，各有盛名特質和武功奇招，也是一大噱頭，像六大勢力各有豪華出場與武學特色，彼此又有愛恨情愁，雙俠運籌帷幄，除了武打也有智取，情節鋪排很有古龍的影子。電影裡武打設計，已大力強調速度感，以迅捷凌厲的大量剪接鏡頭取代更多的場景調度；強化的聲音設計、各種怪奇武器與爆破機關，也製造熱鬧的聲光效果。

全片主要在攝影棚與片場中拍攝，也為六大勢力設計不同的美術置景。兩代俠客岳華、宗華難得同台，還有當紅的古裝小旦苗可秀、龍君兒、胡錦、雲中岳、龍飛、聞江龍、江明、王俠、田野、陣容堅強。