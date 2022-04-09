外來種害蟲荔枝椿象於每年3、4月間進入產卵活動季節，花蓮已接獲今年第1起蟲害通報。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

每年3、4月間，氣溫回溫，外來種害蟲「荔枝椿象」也開始進入交配產卵期，縣府農業處接獲今年第1起通報，位在國風國中樹林間已出現荔枝椿象蟲體，這類害蟲危害龍眼、荔枝及台灣欒樹等重要經濟作物，農民及民眾恐被其臭液噴到導致灼傷，農業處長陳淑雯請農友進行防治，社區則修剪過密枝條，及使用免登記植物保護資材「農皂」稀釋噴灑蟲體進行防治，希望杜絕荔枝椿象蟲害。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，3月中旬氣溫逐漸回升，越冬後的荔枝椿象開始進入交配期，荔枝椿象喜愛寄生在無患子科植物，花蓮縣常見於「龍眼」和「臺灣欒樹」間，植物葉上可見約14顆綠色或黃色的卵粒聚集成堆，約14天蟲卵轉成紅色後孵化出若蟲，之後進入成蟲體形呈現盾形黃褐色，胸腹部會披有白色臘粉。

黃得榮說，因適逢龍眼開花期，為避免誤傷蜜蜂等授粉昆蟲，不建議使用化學農藥，改以釋放平腹小蜂寄生椿象卵進行生物防治；在產卵期，除可在龍眼、荔枝等樹上外，有時也會在居家環境中如窗簾、牆壁、衣物、盆栽等地方發現荔枝椿象的卵粒，使民眾不堪其擾。

農業處長陳淑雯表示，市區國風國中附近已發現今年的1起荔枝椿象蟲體，已派員查看處理，她說，花蓮縣境專種植荔枝的農友及面積較少，往年多為居家零星種植情通報案居多，像是花蓮市仁愛街文創園區附近、吉安鄉中原路靠鐵路附近荔枝樹木較多，希望能減少荔枝椿象在居住環境、民生用品上的產卵困擾，讓居民生活可以放心。