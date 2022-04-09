旭東(4537)3月營收為1.27億元，月減0.54％、年減44.04％，第一季營收為4.65億元，年減1.92％，旭東表示，主要受疫情影響及廠商出貨調節影響。聖暉(5536)3月營收24億元，年增73.5％，第一季營收為54億元，年增50.2％，創同期新高。朋億(6613)3月營收8.14億元，年增140.72％，第一季營收16.78億元，年增113.57％，亦創同期新高。

旭東為自行車產業關鍵設備製造商，雖然疫情影響已逐漸減緩，然因各國自行車道建設已完備，騎乘自行車生活習慣已不易改變，消費者購買方向轉往中高階車款及電動自行車。在歐洲及北美地區是目前主要的電動自行車銷售區域，由於電動自行車不斷推陳出新，帶來新需求，以及帶動騎乘傳統自行車的人換車動機，且售價逐漸親民，有利滲透率提升。

整體自行車產業產值仍在成長，而台系自行車大廠亦計畫在越南擴廠，並推動生產設備更新，預計2023年下半年放量生產，可望為生產設備帶來一波成長動能。

展望第二季，聖暉謹慎面對大陸疫情及俄烏戰爭對原物料價格波動影響，並專案確認後快速鎖定成本，除持續以最高標準進行防疫措施，確保客戶工程服務不間斷，將採用建築資訊模型技術，大幅減低工程管路施工碰撞的困擾，提升工程施作準確性與品質。

朋億3月及首季營收皆創歷年同期新高，主要受惠兩岸半導體產業主要客戶投入建廠、擴建產能需求不減，帶動旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、以及特殊氣體供應系統等業務強勁成長，截至今年首季半導體產業營收比重達86％，較去年同期的70％提升，目前在手訂單維持高檔，設備訂單出貨與工程施作進度穩定。