音樂人「小胖老師」袁惟仁4年前驚傳在上海跌倒出意外，因腦溢血中風回台灣休養，2年前又傳出在台東二度跌倒住院，今年初媒體報導，醫生判定袁惟仁為無意識狀態的植物人，目前正由二姊照顧。而他前妻陸元琪昨(8日)罕見提起前夫，透露女兒昨晚突然問她：「媽咪，為什麼我們小的時候..爸比陪我們都匆匆忙忙的啊？」令陸元琪一陣心酸，但細問後還是忍不住罵袁惟仁：「這胖子對孩子永遠都這樣」。

袁惟仁和前妻陸元琪育有兒子袁義、女兒袁融，昨晚吃晚飯時，女兒突然想念爸爸，問起陸元琪為何爸爸在他們小時候都來去匆匆？陸元琪說：「你們長大後他的匆匆忙忙不是更嚴重了嗎？又不是只有小時候，啊妳為什麼忽然問我這個？想把鼻（爸比）啦？」，女兒坦言是因為想起過去一段一起吃火鍋的回憶。

陸元琪發文。（圖／翻攝自陸元琪臉書）

袁融說，當時袁惟仁吃完匆匆便說要離開，「離開前他夾了一個丸子給我，叫我要乖乖聽妳的話，然後這個丸子『兩點再吃』！結果我都不敢吃」，陸元琪想起這件事，直說女兒當時才幼稚園，打死都不肯乖乖吃完丸子，陸元琪問女兒到底怎麼了？袁融當時則回因為爸爸說要聽話，哭說：「兩點才可以吃，我不知道什麼時候才是兩點......」。

想到此，陸元琪氣得牙癢癢，原來袁惟仁當下說的不是「兩點」，而是「涼一點」，「我真的哭笑不得，這個胖子…對孩子永遠都這樣，涼一點才可以吃是不能說清楚一點嗎？講完了屁股拍拍人就不見了」，害女兒在餐廳大哭，粉絲則回：「孩子的童言童語好可愛」、「唉呦～小胖老師怎麼這樣啊？在外面火鍋店又沒掛時鐘誰知道現在幾點啊？心疼孩子有個粗心的阿爸」。