本土疫情升溫，全國已有181校停課，而台北科技大學繼5日發現第一名學生於居家隔離期間確診新冠病毒後，8日晚間獲知第二名學生確診，校方宣布，即日起至13日止，全校採遠距教學，全面停止實體授課。

北科大表示，根據教育部3月3日公告的「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」，校方考量第一位確診學生個案，受影響師生居家自主健康管理的期間為是3月31日至4月13日；第二位確診個案受影響師生居家自主健康管理的期間是4月7日至4月20日，重疊期間為4月7日至4月13日。

北科大指出，為維護師生安全並兼顧學習品質，校內防疫小組決議自即日起至4月13日止，全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學，進修部比照辦理，EMBA桃園分班維持實體授課。

北科大強調，針對上述確診學生的校內足跡及活動場域，學校已在第一時間已完成環境清消，確保校園環境健康安全。校方亦持續每日關懷確診同學及居家自主健康管理師生的健康狀況。

北科大提到，如教育部於本校遠距教學期間公布更新的停課標準，學校會立即配合進行相應的滾動修正。

北科大呼籲，全校師生同仁隨時留意自身健康狀況，持續關注校內防疫專區最新公告，維持正常生活同時謹慎防疫，落實勤洗手、戴口罩、保持社交安全距離等防疫衛生措施。