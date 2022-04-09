義大利國寶導演南尼莫瑞提自導自演最新力作《非甜蜜生活》改編以色列暢銷小說，透過一棟公寓住戶的情慾糾葛揭露人性善惡，故事發展峰迴路轉，每個轉折都能讓觀眾開眼界，在坎城首映後，獲得全場起立鼓掌致意，掌聲長達15分鐘的原因。義大利新聞報盛讚這位睽違6年交出新作的國寶導演「展現一次偉大的回歸！」英國衛報也點評電影：「動人無比，觸動人心！」

年近70歲的南尼莫瑞提創作無數，也備受國際影壇肯定，1996年憑藉《親愛日記》獲得坎城最佳導演獎，2001年以《人間有情天》奪下坎城金棕櫚，並於2012年受邀擔任坎城影展評審團主席。莫瑞提集導演、編劇、演員、製片人等頭銜於一身，作品多以生活經驗出發，提出對當代社會的幽默觀察與省思，並常以自編自導自演的方式創作。2006年《鱷魚白皮書》的辛辣諷刺內容，甚至影響了當時的義大利政壇，是國際著名的作者型導演，深受世界各地影迷喜愛。

40年職業生涯中，莫瑞提已塑造出獨特古怪的電影風格，並成為影壇首屈一指的電影大師。他的電影角色大多具有強迫症性格，其細膩詼諧的悲喜劇轉折，更替他贏得了不少美譽。莫瑞提的電影風格就像賈克大地遇上了麥克李，而他也和他的義大利知識份子同行卡爾維諾一樣，絕不以膚淺的方式在作品中訴說生命之輕，所以看似無害的電影劇情，往往包含了嚴厲的社會批評和深刻的政治諷刺，從義大利的最核心處痛斥知識份子與中產階級，間接讓人思省文化順從、都市美學、孤獨、失落等等現代人的內心。而這些犀利特質在《非甜蜜生活》也都能看得到，更多了一絲溫暖與救贖。

《非甜蜜生活》故事講述羅馬一棟三層公寓住著形形色色的家庭，有戶人家父子關係緊繃，母親夾在中間相當痛苦；有戶人家丈夫常年在外，懷孕的妻子只能自立自強；有戶人家常常拜託鄰居老爺爺代為照顧女兒，卻隱約覺得事有蹊蹺。結果一場深夜車禍撞壞了公寓外牆，也撞開了3個家庭的假面具，他們各自步上了相愛相殺的人生道路。將於4月15日在台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄上映。