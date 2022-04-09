微軟稍早再度向客戶示警，舊版本Windows 10系統將在今年5月10日停止支援，不再進行安全性更新服務，呼籲用戶應盡快升級。
微軟指出，Windows 10 的 1909、20H2版本都將於5 月10日正式結束支援服務，包括2020年10月發布的Windows 10家庭版、專業版、專業教育版，
另外適用於工作站的 Windows 10專業版（Windows 10 Pro for Workstations），也將在5月10日之後，不再收到安全更新。
而微軟會透過機器學習（ML），讓Windows 10 20H2版本用戶，自動升級至21H2版本，兩版本效能差異不大。
至於所有Windows 10系統，預計到2025年10月才會正式說掰掰，到期後將不再發送安全性更新，並全面轉向Windows 11系統。
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