勒沃庫森下一賽季很有機會重返歐洲賽場（圖片來源︰達志影像）

勒沃庫森要確保下一賽季歐洲冠軍聯賽的參賽席位，在德甲餘下的比賽實在是不容有失。本場對已無慾無求的波鴻，實是搶分最好時機，首選不讓分/勒沃庫森勝。

【足球-德甲】[勒沃庫森 @ 波鴻][04/10(日)21:30] [編號 626]

勒沃庫森聯賽28戰目前有51分排名第3位，比第4名的RB萊比錫多3分、第5位的弗萊堡多6分（弗萊堡或因拜仁誤將12名球員派上陣獲判勝出，那麼距離更只有3分）。為了下季歐洲冠軍聯賽席位，勒沃庫森已經沒有丟分的空間。球隊之前各項賽事3連敗之後，也已經迅速復甦，聯賽2連勝。本場面對中游位置的波鴻，目前德甲射手榜排第2、已經有20個聯賽進球的捷克前鋒Patrik Schick 派屈克·希克，又是時間力爭進球。

波鴻聯賽28戰有35分排名第11位，不太擔心降級，也無力爭逐歐洲賽事參賽資格。波鴻最大特色是進球很少，28場只進了30球，是德甲前13名球隊中，進球最少的一隊。所以如果覺得上場擊敗前列球隊霍芬海姆的波鴻，主場對勒沃庫森也不是沒有勝機，也可以考慮大小[主隊]的小1.5，賠率回報也不錯。

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