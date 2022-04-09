近期俄烏戰事、中國大陸封城衝擊電子終端需求，FOMC會議記錄給予市場更清晰的政策方向，市場干擾聲不斷，然對於即將登場的美股重量級企業財報，將有助釐清市場雜音。美股及台股重量級企業財報將自14日起密集公布，預估1Q美國企業獲利年增將達5.8%，增長幅度減緩，主要是基期逐漸墊高，以及疫情干擾商業活動，企業獲利雖趨緩，但仍在成長。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，根據金管會統計，上市櫃公司2021年營收、獲利表現皆創近10年新高，此外，截至3月底，台股現金殖利率有3.84％，加計股票股利，則殖利率高達3.96％，股市基本面佳，加上主計處預估今年台灣經濟成長率4.42％，景氣依舊穩健成長。台股整體本益比低於14倍，現階段評價相較其他市場更具吸引力，加上台股同時享有高成長及高息的雙重優勢，建議可逢低布局台股基金。產業方面，5G手機、伺服器、智能車以及金融族群預期將有較佳表現。

永豐投顧認為，台股在等待下一個催化劑，下周台積電(2330)法說，大盤有機會再闖萬八關卡，台積電將於4/14舉辦第一季法人說明會，外資於2/18～3/16連續賣超台積電54萬張變現，法說後，總要還其公道，另台積電法說後，其他龍頭股亦將陸續公布1Q業績，美股則是進入超級財報週，4月底為龍頭科技股壓軸表現，預期屆時市場焦點將由目前戰事及通膨升息等負面議題稍喘口氣，轉聚焦於企業財報表現，有望激勵台股再戰萬八。