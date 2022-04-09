竇智孔成功釣到大魚。（八大提供）

八大《台灣第一等》邀請釣魚正妹擔任教練，為不擅長釣魚的主持人竇智孔進行特訓。對於節目外景遇到正妹來賓，工作前是否會跟老婆幃幃報備？竇智孔透露太太尊重他的工作，也給予信任，所以不需要特別報備，若真要比誰愛吃醋，可能他的醋醰子還比老婆大。

釣魚正妹教練采蓁是上班族，平常利用假日釣魚拍攝影片，自營頻道近3年時間，是釣魚界小有盛名的正妹釣手。竇智孔接受她的特訓，行前竇智孔遵從指示，帶著葡萄、蘋果、番茄、吐司等食材前往釣魚地，內心暗自竊喜，可以邊釣魚邊吃東西解悶，殊不知，這些食材其實是用來引魚上鉤的誘餌。

節目中，竇智孔看到教練魚竿上居然鉤著玉米當餌，推翻大眾以為釣魚餌不是蚯蚓就是麵包蟲的印象，帶著疑惑心情，在他咬下蘋果當魚餌時，忍不住嘴裡嚷嚷：「我不信牠吃蘋果！」教練見狀立馬回應：「牠吃，牠真的吃！而且是你咬過的啊！牠更吃！而且還是隻母的喔！」讓竇智孔搞笑喊被調戲了。

隨後，教練替竇智孔立下釣魚目標，鎖定重達約35公斤的淡水巨霸「烏鰡」。「烏鰡」是警覺性高、爆發力強的魚，第一次特訓教練就以「烏鰡」當目標，讓竇智孔直呼這難度實在太高。經過耐心等待後，竇智孔發現浮標消失，趕緊奮力拉竿，沒想到竟在關鍵時刻，發生師徒釣竿纏線的窘境，最後竇智孔順利將長達1米2的大魚入手，高聲歡呼。《台灣第一等》每周日晚9點在八大第1台播出。