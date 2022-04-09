蒂爾尼 和 富安健洋 同時受傷不能上陣，對於阿特塔在防守部署上影響很大（圖片來源︰達志影像）

上一場意外地輸給了水晶宮的兵工廠，本周六在聯賽主場遇上英超近況不太好的布萊頓，必然以全取3分為目標，力求取得下季歐洲冠軍聯賽的參賽資格，本場首選不讓分/兵工廠FC勝。

【足球-英超】[布萊頓 @ 兵工廠FC 04/09(六)22:00] [編號 524]

兵工廠在上周聯賽0:3大敗給水晶宮，在爭逐下季歐洲冠軍聯賽席位又處於下風。目前以29戰54分排在第5位，跟第4位的托特姆納熱刺同分不過並少賽1場，理論上還算是有點優勢。不過兵工廠最近3場聯賽1勝2敗，已無復之前聯賽5連敗的氣勢。

兵工廠慘敗給水晶宮，主因是後防不穩。左後衛 基蘭·蒂爾尼 Kieran Tierney 因膝部受傷，本賽報消，而日本國腳 富安健洋 也要到4月中才能復出。在2人缺陣下，球隊防守明顯受影響。本場如要擊敗布萊頓，加納中場 湯瑪斯·帕爾特伊 Thomas Partey，非要加強中場掃蕩才可。

幸好布萊頓是最近英超狀態較差的球隊，最近7場聯賽不勝，當中成績更是1和6敗。布萊頓最大的問題依然是攻力不足，在這7場不勝的走勢期間，球隊竟然只進了1球。上一場聯賽對諾里奇時獲得一記12碼，但主射點球的前鋒 尼爾·莫派 Neal Maupay 一飛沖天。布萊頓本賽季保級的任務基本已完成，餘下比賽以練兵目的為主，遇上力爭歐洲賽事參賽資格的兵工廠，首選不讓分/兵工廠勝。如果希望有更佳賠率，也可考慮大小[客隊]布萊頓 小 0.5。

推薦︰ <足球>524布萊頓 @ 兵工廠FC 不讓分 (兵工廠FC)；大小[客隊] (布萊頓 小 0.5)

迪亞斯 在1月份加盟利物浦之後迅速溶入三叉戟的進攻體系（圖片來源︰達志影像）

本賽季英超冠軍關鍵戰將在本周日上演，由衛冕的曼城主場對第2位的利物浦。兩隊積分只差1分，勝負將直接影響冠軍獎盃花落誰家。論近況利物浦較優勝，加上要考慮下周中的歐洲冠軍聯賽8強次回合戰，本場首選讓分/利物浦(+1)勝。

【足球-英超】[利物浦 @ 曼城 04/10 (日)23:30] [編號 557]

曼城30戰73分排在榜首，只領先30戰72分的利物浦只有1分。曼城上周2:0擊敗班來重回勝軌，但球隊近5場聯賽成績是3勝1平1敗，被利物浦緊追。加上下周中歐洲冠軍聯賽8強次回合需要作客馬德里競技，在有後顧之憂的情況下，曼城未能予人太大信心。

作客的利物浦氣勢凌人，各項賽事5連勝，聯賽更已10連勝。如果能擊敗曼城的話，除了有機會重奪聯賽冠軍外，更向「四冠王」目標走近一步。

利物浦賽前還有兩個好消息。首先球隊在周中歐洲冠軍聯賽8強首回合，作客3:1勝出。次回合回到主場作戰，晉級4強機會甚高。另外，在聯賽進了20球排射手榜榜首的埃及球星 薩拉赫Mohamed Salah，據了解終跟利物浦達成續約協議，如無意外將會繼續留隊。加上在冬窗新加盟的哥倫比亞翼鋒 路易斯·迪亞斯 Luis Díaz 迅速溶入球隊，利物浦實力如虎添翼。曼城有主場之利，利物浦近況則較佳，兼且較沒有後顧之憂，所以本場可考慮選讓分/利物浦(+1)勝。

推薦︰ <足球>557利物浦 @ 曼城 讓分/利物浦(+1)勝