身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲爭議再添一樁，民眾黨中評會認定苗栗縣議員提名有「關鍵瑕疵」，建議撤銷提名、重啟初選，未料，柯文哲在本周黨政會報討論時，竟怪罪中評會「為什麼要查」，更砲轟中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉，甚至脫口而出「誰家的狗，自己回去管好」。對此，賴香伶今天表示，柯主席不該用不當用語斥責黨員幹部，要求收回那句話，並向大家道歉。

民眾黨苗栗縣議員提名爆發爭議，黨中央先前通過提名曾違反《政府採購法》遭判刑的楊喬安，經中評會調查認定有「關鍵瑕疵」，建議撤銷提名、重啟初選，柯文哲卻不滿，黨內議員提名經過3道程序，現在若被撤銷提名，這事關重大，「開什麼玩笑！」

據悉，本周三民眾黨例行黨政會報時，柯文哲不滿中評會「幹嘛去查這個」，還做出撤銷提名的建議，讓外界看笑話，柯說到激動處，在會中對著賴香伶飆罵「誰家的狗，自己回去管好！」

對此，賴香伶今天表示，對於柯主席在會中用不當言詞批評辦公室主任，她在會中非常激動提出反駁及諫言，主席不應用這樣的用語斥責黨員幹部。

賴香伶說，黨制度建立的過程本來就是不斷的磨合與修正才能完善，在中央委員會上就事論事討論大家常有爭執，以理服人比情緒性用語更能獲得尊重。她認為「柯主席應該收回那句話，並向大家道歉。」