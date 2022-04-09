國民黨立委蔣萬安。（資料照片）

對於國民黨立委蔣萬安親自拆炸彈，拋出中正紀念堂改名議題，港媒《中評網》觀察，綠營也不會再客氣，或將以蔣介石銅像去留等細節議題要求蔣萬安表態，而蔣萬安如何接招、出招，後續有待觀察。

中正紀念堂轉型議題備受關注，國民黨立委蔣萬安8日首度提出具體主張說，他認為應以更高的視野、未來性觀點看待中正紀念堂的歷史定位，朝向「台灣建設紀念館」方向前進，紀念過去70年來包含兩位蔣總統、各族群、世代為這片土地付出的台灣人。

他說，過去兩位蔣總統在保衛中華民國、推動台灣發展的歷史軌跡，有不可抹滅的貢獻，他認為，應以更高視野看待中正紀念堂的歷史定位，朝向「台灣建設紀念館」方向邁進，意味著過去70年來，所有台灣人為這片土地的付出與努力，才能創造今日經濟、民主的成果。

香港媒體《中評網》指出，蔣萬安此舉可能觸動深藍族群長者的敏感神經，畢竟榮民對蔣介石有深刻感情，蔣要改名中正紀念堂，似是對兩蔣切割，深藍族群買不買單，還有待後續觀察。蔣萬安或許深知此點，因此也點出「幾百萬用血汗建設台灣的榮民」對台灣建設也有功，試圖安撫深藍族群。

《中評網》認為，蔣萬安親自拆炸彈，開出第一槍，拋出中正紀念堂改名議題，可說是參選起手式，蔣與綠營的交手將進入新一階段。綠營也不會再客氣，或將以蔣介石銅像去留等細節議題要求蔣萬安表態，而蔣萬安如何接招、出招，並端出未來藍圖，將影響支持率，後續有待觀察。