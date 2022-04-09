導演安插手掌出現眼嘴的無頭鬼，致敬他喜愛的《羊男的迷宮》。（采昌提供）

將東南亞邪靈信仰搬上大銀幕的《越驚》，改編越南家喻戶曉都市怪談，在越南上映期間，票房突破600億（約新台幣7600萬）越南盾票房佳績，為導演陳友進（Tran Huu Tan）持續奠定票房名導地位。得知該片將在台上映，他表示：「希望台灣觀眾能感受到這部電影的魅力，因為我們想要將越南知名的都市傳說介紹給大家。」身為越南鬼片名導的他，也透露自己竟是個怕鬼卻又愛看鬼片的人：「我從小就是亞洲鬼片忠實粉絲，喜歡看台灣和香港的鬼片，看著看著又會感到害怕，卻在不經意間產生熱情，並逐漸變成一種個性，流淌到我的血液當中。」接著表示：「其實我嘗試過喜劇，但恐怖片則是我的強項，讓我決定一路將恐怖片拍到底。我曾經對別人說，如果不拍電影的話，我會去賣咖啡；但如果我拍電影，就只會拍恐怖片。」言語中也展現自己執導鬼片的自信：「我認為恐怖片不僅應該恐怖，更該用情節去吸引人，一如本片許多意想不到的細節，都是我預先透過對白、演員面部表情，以及場景設計而設置好的。」

導演也語出驚人表示，自己其實是個靈性之人，時常會感受到周遭有詭異的力量存在，所以這回決定將越南民間傳說、超自然力量，甚至是巫術信仰給搬上大銀幕：「有很多關於這類習俗、儀式或詛咒的可怕軼事或讀物，但卻很少拍成影視作品，讓我期望可以打造出一部讓觀眾立刻跟越南文化產生連結的電影。」此外，他也分享墨西哥名導吉勒摩戴托羅，對他的電影風格產生莫大影響：「我受到他角色的影響，更準確地說，是他片中所創造的怪物。最讓我印象深刻的創作，就屬《羊男的迷宮》當中的『蒼白食人瞳魔』。由於視覺效果的獨創性，以及導演為該角色注入的個性，讓我對這個角色痴迷長達15年之久。」不僅如此，熱愛該角色的他，甚至直接在片中安排一個類似蒼白食人瞳魔的角色，讓雙手冒出眼睛與嘴巴，取代角色斷掉的頭顱。

陳友進再度表示：「本片將滿足觀眾對真正恐怖鬼片的等待。」並補充：「我們重現大家耳熟能詳的都市傳說，正是這種親近感，才會勾出觀眾最真實且最震撼的感受。」他甚至將傳唱多年的越南名曲〈不要丟下我〉貫串全片，透過歌曲描繪一位埋葬在廢棄墓地中的女孩，在地底下的孤獨與恐懼。悲傷又哀嘆的歌詞，涵蓋墳墓下、祈禱聲、寺廟鐘聲、錘子和釘子的聲音，呈現她人生最後，在黑暗地底所聽到的聲音，並傳遞她孤單且焦急的懇求：「別讓我一個人待著…別讓我沉默…。」透過不斷重複的歌曲旋律與歌詞，為電影更添詭譎感受。導演對使用該曲表示：「多年前聽到這首歌，就對它產生興趣。拍電影的時候，也立刻想起這首歌，尤其歌詞更替劇本勾勒出許多靈感。」而他也沒有使用原唱歌手的經典錄音，而是邀請女歌手水玄演唱，並選擇懷舊的混音風格，為電影劇情產生共鳴，也讓不少網友直呼：「搭配歌詞，聽久了真的好毛！」《越驚》4月22日在台上映。