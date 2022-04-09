時隔半年，屏東縣萬丹泥火山8日清晨5時許再度噴發，2處噴發口就在皇源聖殿建物旁，泥漿洶湧，經過昨天一整天持續噴出泥漿，造成大量泥漿湧入皇源聖殿內，讓殿內整片成為泥灘地，畫面相當駭人，連大殿門都因泥漿太厚導致門無法打開，讓聖殿及灣內村長陳玉意疾呼，希望招募義工趁2、3天內泥漿未硬化前前清除，否則情況會很慘。

萬丹泥火山經過昨天一整天持續噴出泥漿，造成大量泥漿湧入皇源聖殿內，讓殿內整片成為泥灘地，畫面相當駭人。(灣內村長陳玉意提供)

萬丹泥火山經過昨天一整天持續噴出泥漿，造成大量泥漿湧入皇源聖殿內，讓殿內整片成為泥灘地，畫面相當駭人。(灣內村長陳玉意提供)

萬丹泥火山位於屏東萬丹鄉及新園鄉交界，因此處地底蘊藏豐富天然氣，爆發時會有大量泥漿噴出，幾乎年年噴發，不過地點不固定，昨天是今年首次噴發。

陳玉意經村民通報後，第一時間先將泥漿引入水圳，避免波及附近田區，再透過水流將泥水稀釋引往下游，未料泥漿噴發量太大，整個湧入聖殿內，現在連進入都很難。

萬丹泥火山經過昨天一整天持續噴出泥漿，造成大量泥漿湧入皇源聖殿內，讓殿內整片成為泥灘地，畫面相當駭人。(灣內村長陳玉意提供)

萬丹泥火山經過昨天一整天持續噴出泥漿，造成大量泥漿湧入皇源聖殿內，讓殿內整片成為泥灘地，畫面相當駭人。(灣內村長陳玉意提供)

由於此次噴發處就在皇源聖殿旁，泥流緊靠建物不斷沸騰，堂主張寶惠無奈地說，半年前噴發的泥流不久前才全數清除完畢，花了數萬元堆成一座「金字塔」，如今再度噴發，光等泥漿乾掉就要2、3個月，屆時又是一次大工程。

由於泥火山噴發地點鄰近農路，擔心有民眾靠近會發生危險，廟方第一時間拉起封鎖線，且考量一旁就是建物，避免點火釀災，張寶惠說不能引火助燃，只能等它自然噴發釋放，不過時間就會拉長。