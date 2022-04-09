新冠肺炎本土病例連續一周破百，指揮官陳時中7日強調，清零已是不可能，更直言疫情到6月底不會告一段落，「如果能夠到尾巴就很不錯了」。此話一出引發網友關注，有網友就認為「那時候民進黨玩完了」、「新台灣模式＝耍無賴模式…？」

陳時中坦言，觀察目前很多傳播鏈，確診人數都還會持續往上升，有幾個軍營，也要提高警覺特別注意。由於「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將在今年6月底結束，不少立委關心是否要延長？陳時中日前指出，疫情到6月底不會告一段落，「如果能夠到尾巴就很不錯了」！將特別條例停掉，需要很多法規修訂，所以希望延長，如果行政院同意就會送到立院審議。

關於陳時中的說法，不少網友湧入Yahoo新聞相關報導底下討論，有近200則留言，其中有人就說「擋的好就是政績，擋不住就是共存」、「請府院準備一下十倍券或二十倍券，也許台北市長還是會上哦。啾咪」、「燒到年底」、「還是台灣其實沒有真正的清零過 (笑) ？」「病毒還在進行式，我看到年底也不太樂觀吧」。