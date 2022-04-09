善於交際，人緣好，這只能代表一方面，與桃花多其實並沒有關係。運勢命理網站「靈匣網」分享，天秤、處女、金牛、水瓶、獅子星座的人很好相處、朋友很多，大家都很願意跟他們來往，可是桃花卻很少。

▍天秤座

天秤們溫柔有禮，很有魅力，並且善於傾聽，朋友們願意將自己的煩惱講給天秤們聽，即使天秤們沒有解決的辦法，感覺與他待在一起，交流都是特別的舒服。天秤們從來不急著表現自己，他們有耐心，除非踩到底線否則都不會生氣。在如今浮躁的社會這點越來越難得，所以天秤們的人緣非常的不錯，會造成一種天秤追求者很多的假像，但其實不是。

▍處女座

處女們很有上進心、好勝心，他們不甘於平庸，有事情都是積極去做，盡力做到最好。同時處女們注重自己，不管是形象還是能力，他們都希望自己能展示給別人一個完美的自己。對待朋友處女們是很認真的，特別的好，與朋友相處很融洽。處女們無論在怎麼優秀，看人都是平等的，不像有的人飛黃騰達之後就忘了自己。處女們善於交際，人緣不錯，桃花卻不行。

▍金牛座

與人交往金牛們不用多費心思，因為金牛們本身就是憨厚可靠的人，相處不久就能瞭解到金牛們的性格特點，也就願意與金牛們來往，但是金牛們性格慢熱，這對他們的脫單很是不利。對金牛們來說，開始一段感情的前提是要對這個人有充分的瞭解，這必然需要時間和精力，但是如今，願意花時間去瞭解一個人的人很少，再加上金牛們喜歡慢慢規劃，這會讓很多人等不了就放棄。所以金牛們明明善於交際，桃花卻不多。

▍水瓶座

水瓶們享受與人交流的過程。他們才華橫溢，創意無限，往往會在相處中發現新的東西，所以水瓶們不缺朋友，他們的身邊是很熱鬧的。但是與水瓶們相處久了，就能在細節處發現他們的內心其實是冷漠的，他們給人的印象是喜歡熱鬧、開朗，內心卻不是這樣的。水瓶們有很強的個性，他們像射手們一樣喜歡自由，喜歡獨一無二。但是他們不會與人交心，所以桃花不多，都只是朋友。

▍獅子座

像獅子座具有領導力的人來說，自我保護意識是很強的。他們敢打敢拚，愛恨分明，敢於說真話，這一點讓人欣賞，也會吸引很多正直的朋友。他們對朋友很照顧，因此人緣不錯，但是這些人只能是朋友，當有人想更進一步的時候，獅子就會自我保護，你越想深入的瞭解獅子們，就越會遭到獅子們強烈的反抗，他們對這點的抵觸心理很強。所以有桃花，也都被獅子們親手斬斷了。