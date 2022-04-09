在影視娛樂產業深耕超過40年的「綜藝教父」王偉忠，近來跨域出書當作家，以其獨特的哲學幽默筆鋒，紀錄從身邊朋友故事體悟到的情感與人生觀。由聯聚文教基金會主辦的「聯聚與談會」，邀請到王偉忠擔任主講人，由資深媒體人杜祖業主持，和現場兩百多位觀眾大聊那些關於「他」朋友的故事，聯聚建設創辦人江韋侖也應邀上台參與提問互動，現場氣氛熱絡，笑聲不斷。

創意鬼才王偉忠，特別擅長製作各種與社會脈動息息相關的影視作品，類型更橫跨綜藝、戲劇、舞台劇、電影、廣播等，並身兼專欄作家與影視配音的工作。

去年，在台灣本土新冠疫情爆發之際，王偉忠將他在Podcast節目《男人囧事》中，所分享的各種他身邊朋友的故事，重新整理出版成《王偉忠：都是我朋友的事──趁我還記得，一定要寫下來的男人鳥事……》一書，以其獨特洞察，書寫20篇關於「他」那些朋友的故事，並於「聯聚與談會」暢談書中紀錄的百態人生。

王偉忠分享自己最初打造這個節目及書籍的契機時表示，自己一直以來，就非常想做一個可以讓聽眾深夜聽著聽著就睡著、風格輕鬆又「情色」的廣播節目，而他所認為的情色，就是透過一些隱喻、稍微含糊的方式，訴說關於世間男男女女的小故事，而這也碰巧與他所成長的80年代社會風氣有些不謀而合，「當時尚未像現在這麼開放，而我認為所有有趣的事，都發生在半開放，想又不太敢、敢又不太太敢的情況下。」

王偉忠也特別挑出書中一段內容和觀眾們分享，最終篇的《那些年我們一起追的女神》。故事的開頭，是一位到美國打拚多年、在事業闖出一番成績的男人，多年之後想要與當年想追卻不敢追的女神——大裙子女孩重新見面，因此委託王偉忠幫忙安排一次約會，結果見面後本來一路都很順利，直到最後卻是個讓人充滿訝異的收尾。

這一生，每個人都會遇見形形色色的人，有的很幸運地成為我們生命中重要的家人或朋友，有的可能會讓人產生苦澀感受，王偉忠筆下的真實故事，充滿了戲劇般畫面感，在聆聽或是翻看書籍的同時，讓觀眾們對於人生、感情，都有了新的看法。

除了朋友的事之外，王偉忠也難得的分享自己的婚姻故事。他提及雖然自己未婚時，也體驗過各式各樣的情愛經驗，甚至原本更沒有結婚的計畫；然而，生長於嘉義眷村家庭，與父母、手足和朋友的關係都很好，可以說是擁有美好又快樂童年的他，卻在1992年父親過世後，深深感受到心裡空了一塊，因此決定與交往7年的女朋友結婚，建立新家庭。

然而，自嘲「糊裡糊塗」就結婚的王偉忠認為，自己其實一直都很喜歡家庭，而家庭的力量也成為他心中最重要的安定感，因此即使身為知名的節目製作人，他打造過許多與親情、友誼的喜劇，像是《光陰的故事》、《住左邊住右邊》等叫好又叫座的作品，但是卻不擅長談愛情的故事，並笑著再三強調，所以書中的故事都是他朋友的事，和他無關。

此外，他也認為自己的太太是個很有智慧的女生，除了與自己有相近的價值觀、同樣喜歡美食和烹飪外，也會適時地給他自由的空間，像是從來不到攝影棚看他錄影，或是聽他的Podcast節目，讓他總能毫無顧忌、大膽地在工作場域「耍帥、吹牛」，也讓他們之間的關係，相處得更好。

除談到家庭的影響，王偉忠表示：「交朋友，其實是件非常奢侈的事。」每個人的個性不同，也造就每個人對待朋友有不同的付出方式，有些人是對待朋友很慷慨、喜歡請客，有些人則是很貼心、很會為朋友著想，雖然方式不同，但可以確定的是，交朋友必定需要付上相應的代價，並且雙方都需要對彼此有廣大的包容度，「尤其我認為男人其實感性得和花瓶一樣，關係真的碎了即使再修補，都很難回頭。」加上隨著年紀的增長，那些曾經和自己最有默契的朋友，有一天都可能會離開。

聯聚與談會系列活動，由聯聚文教基金會主辦，本季度共規劃三場，首場「談談食文化」邀請到重量級與談人，鼎泰豐董事長楊紀華、美食作家舒國治，以及主持人Verse雜誌創辦人張鐵志，和現場聽眾一同暢聊美食的共同記憶。

第二場「都是他朋友的事」由綜藝教父王偉忠暢談百態人生；而第三場「今武不談政治」電視節目主持人謝震武將出席，與資深媒體人杜祖業，一同暢聊對不同生活面向的理解與發現。

聯聚文教基金會關注城市的永續發展，致力為台中創造豐富多元的美感體驗，未來也將持續規劃系列講座、藝文展演活動，希望透過建築、藝術、設計、創意、教育等人文資源的匯聚，讓台中的城市生活充滿更多可能性，期盼由點連成線，讓美感與文化深入日常，為台中打造獨特的生活美學。