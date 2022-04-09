疫情沒完沒了 鄭文燦今證實：龜山科技大廠移工確診 12:042022/04/09 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦（中）表示，龜山有某科技大廠移工確診，已經趕緊後送到集中檢疫所。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦9日早上針對疫情受訪時表示，龜山工業區某科技大廠有移工確診，進行移工宿舍同住移工匡列，並後送到集中檢疫所，將在下午說明疫情。 媒體詢問龍華科大學生確診？鄭文燦說，學校確診會進行同班同學、跨班活動匡列居隔10天，若風險變高，全校停課10天。另外龜山工業區，某科技大廠有移工確診，已經將移工宿舍匡列移工後送到集中檢疫所。他說，移工群體生活，群聚感染風險高，這部分會按照過去移工群聚感染經驗處理，將在下午說明。 #龜山工業區 #科技大廠 #移工確診 #移工 #匡列 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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