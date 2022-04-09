桃園市長鄭文燦9日早上針對疫情受訪時表示，龜山工業區某科技大廠有移工確診，進行移工宿舍同住移工匡列，並後送到集中檢疫所，將在下午說明疫情。

媒體詢問龍華科大學生確診？鄭文燦說，學校確診會進行同班同學、跨班活動匡列居隔10天，若風險變高，全校停課10天。另外龜山工業區，某科技大廠有移工確診，已經將移工宿舍匡列移工後送到集中檢疫所。他說，移工群體生活，群聚感染風險高，這部分會按照過去移工群聚感染經驗處理，將在下午說明。