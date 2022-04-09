「聯聚與談會」邀請綜藝教父王偉忠擔任主講人，和現場兩百多名觀眾暢談那些關於「他」朋友的故事。（聯聚文教基金會提供／盧金足台中傳真）

近來流行「電話號碼20年沒變」重覓真愛，但是《那些年我們一起追的女神》變了嗎？台灣綜藝教父王偉忠日前出席聯聚文教基金會主辦的「聯聚與談會」，笑談人生故事，一名到美國打拚多年，在事業闖出成績的男人，多年後想與當年想追卻不敢追的女神「大裙子女孩」重新見面，委託王偉忠幫忙安排約會，結果見面後本來一路都很順利，直到最後卻是個讓人充滿訝異的收尾。

「聯聚與談會」由聯聚文教基金會主辦，以一系列建築設計、人文藝術、文化創意講座獲好口碑，此次邀請到資深製作人王偉忠擔任主講人，由媒體人杜祖業主持，和現場兩百多名觀眾大聊那些關於「他」朋友的故事，聯聚建設創辦人江韋侖也應主持人邀請，上台參與提問互動，現場氣氛熱絡

，笑聲不斷。

王偉忠才華洋溢，數十年來縱橫演藝圈，信手拈來的生命劇本比八點檔還精彩，筆下的真實故事，充滿戲劇般畫面感，在聆聽或是翻看書籍的同時，讓觀眾們對於人生、感情，從看山是山、看山不是山，看山還是山，經歷歲月洗禮與不同境界，都有了新的看法與體悟。

對男女之間緣分，以大家最常拿來討論的問題「男女之間是否存在純友誼？」，他認為男女之間還是有些不同之處，因此即便不是愛慕之情，仍然會有一些化學作用在這當中，所以彼此把握好適當的界限和尺度非常重要，稍有不慎「友誼」就會完全毀掉。

王偉忠將他在Podcast節目《男人囧事》中，所分享的各種他身邊朋友的故事，重新整理出版成《王偉忠：都是我朋友的事──趁我還記得，一定要寫下來的男人鳥事……》一書，以其獨特洞察，書寫20篇關於「他」那些朋友的故事，並於「聯聚與談會」暢談書中紀錄的百態人生。

他分享最初打造這個節目及書籍的契機，一直以來就非常想做一個可以讓聽眾深夜聽著聽著就睡著、風格輕鬆又「情色」的廣播節目，而他所認為的情色，就是透過一些隱喻、稍微含糊的方式，訴說關於世間男男女女的小故事，碰巧與他所成長的80年代社會風氣有些不謀而合，「當時尚未像現在這麼開放，而我認為所有有趣的事，都發生在半開放，想又不太敢、敢又不太太敢的情況下。」

「這一生，每個人都會遇見形形色色的人，有的很幸運地成為我們生命中重要的家人或朋友」 ，王偉忠表示，有的可能會讓人產生苦澀感受。

談到家庭的影響，王偉忠也直言對友誼的看法，「交朋友，其實是件非常奢侈的事。」每個人的個性不同，造就每個人對待朋友有不同的付出方式，有些人是對待朋友很慷慨、喜歡請客，有些人則是很貼心、很會為朋友著想，雖然方式不同。

「但可以確定的是，交朋友必定需要付上相應的代價，並且雙方都需要對彼此有廣大的包容度」，他心有所感指出，「尤其我認為男人其實感性得和花瓶一樣，關係真的碎了即使再修補，都很難回頭。」加上隨著年紀的增長，那些曾經和自己最有默契的朋友，有一天都可能會離開。

聯聚與談會系列活動，由聯聚文教基金會主辦，本季度共規畫三場，首場「談談食文化」邀請到重量級與談人，鼎泰豐董事長楊紀華、美食作家舒國治，以及主持人Verse雜誌創辦人張鐵志，和現場聽眾，一同暢聊美食的共同記憶。

第二場「都是他朋友的事」由綜藝教父王偉忠先生暢談百態人生，而第三場「今武不談政治」電視節目主持人謝震武將出席，與資深媒體人杜祖業，暢聊對不同生活面向的理解與發現。

聯聚文教基金會關注城市的永續發展，致力為台中創造豐富多元的美感體驗，未來也將持續規劃系列講座、藝文展演活動，希望透過建築、藝術、設計、創意、教育等人文資源的匯聚，讓台中的城市生活充滿更多可能性，期盼由點連成線，讓美感與文化深入日常，為台中打造獨特的生活美學。