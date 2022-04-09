總統蔡英文因家人確診新冠肺炎，被匡列隔離，昨宣布暫停所有公開行程至4月14日。昨總統府相關工作人員PCR檢測均為陰性，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等接觸過總統的人，也解除自我健康監測。對比教育部長潘文忠接觸基隆市長林右昌後自我健康監測3天的作法，外界質疑風險追蹤有雙重標準。中央流行疫情指揮中心今重申，標準只有一個，接觸者經採檢為陰性，接觸者的接觸者就可正常生活，並沒有所謂的雙標。

針對接觸者定義，指揮中心表示，自個案發病前 4 日起至隔離前，在無適當防護下，曾於24小時內累計大於15分鐘面對面接觸，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液的醫療人員及同住者，以及在無適當防護下，執行引發飛沫微粒的醫療處置者，即符合定義。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨下午總統官邸通報確診案例足跡時，因當下僅總統檢驗陰性，即於第一時間請相關人員先進行自我健康監測，以待接觸者PCR檢測結果才可判斷影響規模。晚間總統接觸者檢驗結果均為陰性，經審慎評估，與總統開會者，因全程皆佩戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，可解除自我健康監測。

莊人祥表示，根據匡列原則，接觸者的接觸者（蘇貞昌、陳時中等人）在接觸者陰性後，事實上就能排除感染的可能性。至於潘文忠部長在成為接觸者的接觸者後，也不是被衛生局匡列，而是自己以最高規格進行自我健康監測。

外界關注，為何陳時中不採取類似作法？莊人祥表示，主要因為目前已經要希望正常生活，以前大部分的縣市匡列時，都會擴大匡列。近期部長在記者會上說要簡化疫調，盡量匡列第一層就好，不擴大來匡。至於總統，接下來就按照居家隔離模式，一開始採一次，若有症狀，隔離期間再採，期滿再採一次。

指揮中心強調，近期本土疫情升溫，確診個案增多，曾推估染疫超過100人以上，擴大匡列效用就會遞減，反而忽略核心需要匡列的對象沒有匡列，因此一再呼籲自主應變的重要性。確診後，可將相關訊息及時通知接觸的親友，如有足跡重疊或疑似症狀，注意自身健康狀況及快篩，或去就醫、採檢，以利衛生單位及早發現可能病例，採取防治工作，阻斷傳播鏈。