今天在MLB場上大都會以7：3擊退國民，大都會派出新網羅的賽揚獎巨投薛爾瑟(Max Scherzer)先發投球，他雖然失掉了3分，但球隊「罕見」以強大火力支援，最後讓薛爾瑟成功拿下大都會生涯首勝，此戰大都會揮出13支安打就拿下7分，效率極高，一改以往低迷打擊，或許本季會看到更不一樣的他們。

Max Scherzer too easy 🔥 🔥 pic.twitter.com/3o3GbM9QRT — Mets'd Up Podcast (@MetsdUp) April 8, 2022

雖然陣中王牌狄葛朗(Jacob deGrom)又受傷，但本季大都會從道奇找來寶刀未老的薛爾瑟，讓先發輪值實力大增，此戰薛爾瑟主投6局被敲3安打(含1支全壘打)失3分，送出6張老K、1次保送，自責分率4.50，對首戰來說還不錯，而過去常被諷刺的大都會打線也相當振作，打下7分火力，重返大聯盟的坎諾(Robinson Cano)貢獻了2分打點。

薛爾瑟首局解決1到3棒，分別是賀南德茲(Cesar Hernandez)、索托(Juan Soto)及新加入的老將克魯茲(Nelson Cruz)，並送出首次三振，但次局就遇到亂流，對重炮手貝爾(Josh Bell)投出觸身球保送，接著又被敲一壘安打，下一棒則被擊出高飛犧牲打失掉首分。不過大都會打線在3到6局全都得分，就算4局薛爾瑟又被得2分仍保有勝投資格。

他也剛好在6局投完下場，球隊以6：3遙遙領先，大都會打線相當捧場這位新同學，最後9局他們再添1分保險，終場就以7：3贏球，薛爾瑟勝投順利入袋。此戰二壘手麥尼爾(Jeff McNeil)最給力，總計4打數3安打2分打點跑回2分，包括3局上的陽春炮，新援馬泰(Starling Marte)繳出5支2有3分打點，坎諾則是4支1有2分打點進帳。