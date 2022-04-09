PChome 24h購物的HomeRun霍曼寵物烘毛機 Drybo Plus，原價1萬6000元，11日到18日期間特價8990元。（PChome 24h購物提供）

蝦皮購物的popocola 寵物電動潔足杯，890元。（蝦皮購物提供）

下周一正是4月11日的國際寵物日，隨著少子化的趨勢，不少人都開始養起毛孩，不僅與人一樣吃的越來越講究，水要過濾、食物要生食配營養補充劑，就連使用的產品都跟人一樣朝科技化轉變，除了配備了基本的智能餵食器、零食機、活水機等以外，不少飼主都怕送毛孩出門美容會做讓毛孩受傷或不安，加上疫情期間不便常出門，因此都轉而在家中添置寵物烘毛機，還有近年增加了不少等貓奴們，也會購買智慧電動貓砂盆，動輒每月平均都花上5000元在寵物身上，就算是破萬元的商品也是下單不手軟。

蝦皮購物的全自動貓砂盆，1萬4800元。（蝦皮購物提供）

Yahoo奇摩購物中心的Pawbby智慧寵物零食機，原價2990元，特價2490元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

蝦皮購物觀察到，去年的寵物商品需求大幅達年近40%年成長，飼主為了提升飼養的便利性及毛孩的生活品質，較過去更願意採買千元以上的高單價智慧寵物家電，如具備滅菌功能，有助維持新鮮水質的智能飲水機，甚至是電動逗貓棒等都相當受歡迎。PChome 24h購物上光今年3月份，智慧寵物用品銷量就有25%的年成長，自動貓砂機的熱銷價格帶更是到1萬5000-2萬元間。在momo購物網上今年單月業績就突破1.2億，更有逐月增長之勢，明顯看到寵物商機正日益漸長。

遠傳friDay購物的PETWANT MINI寵物循環活水機，特價1490元。（遠傳friDay購物提供）

PChome 24h購物的Petkit 佩奇 智能寵物循環活水機SOLO，原價1250元，18日前特價1150元。（PChome 24h購物提供）

樂天市場在去年寵物生活用品的銷售額就占整體居家類別約40%，近一年寵物家電也以自動餵食器、智慧攝影機、寵物飲水機等相關科技商品銷售量較高，當中又以「自動餵食器」的花費最多，遠傳friDay購物上的飼主在站上年消費金額也動輒破5000元以上，像Yahoo奇摩購物上日常需求類的自動餵食機、智能飲水機等整體業績就成長近20%，在挑選時也會以操作簡易、方便清潔，以及有鏡頭能觀察寵物進食狀況等功能為主要考量，還有像伴寵機器人、寵物智能溫控冷暖窩，也是繁忙飼主對毛孩的好選擇。

樂天市場上約翰家庭百貨的電動升降智能逗貓球，原價799元，特價349元。（樂天市場提供）