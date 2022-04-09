本土疫情再度大爆發，但民眾漸漸已學著與病毒共存，不過為了減少染疫風險、降低醫療負擔，相信不少人仍會選擇多待在家中，而過去因智慧型行動裝置及OTT串流平台的興起，民眾也減少了聚在一起看電視的時間，但在疫情後因為長時間在家中，電視再次成為了家中連接家人的重要一環。

走訪3C通路訪問後，店員紛紛表示，「大家都想待在家一起追劇、看電影，像Netflix等平台也提供4K畫質的內容，所以相對消費者也想看到最好畫質的畫面，因此自疫情以來電視成為了不少消費者最先更換的家電。」，而現在新一波疫情也再度掀起宅家潮，4K電視的價格也正值甜蜜點，正好趁通膨及零件缺貨危機前，率先下單購入新電視。

LG的Nano91系列一奈米 4K AI語音物聯網電視，NanoCell技術能顯示純淨且準確的色彩。呈現更生動且逼真的影像，定價4萬9900起。（LG提供）

LG的OLED極致C1系列4K AI物聯網電視，支援G-Sync電競玩家專用，共推出48、55、65、77、83吋 5種尺寸，定價5萬7900元起。（LG提供）

以目前台灣人最愛的三大進口電視品牌LG、三星、Sony整體來說，消費者已漸漸適應大尺寸的電視，當中更有不少願意投入更多的金錢去購買高級的機種，LG就分享到像OLED電視去年整體市場占比為7%、成長率達70%，預計今年更可成長至12%的占比，而LG就占OLED整體市場逾60%、成長率達100%以上，光今年整體第一季的電視銷量估計就達23萬台，與去年同期相比銷量雖衰退2%，但業績成長比達15%，明顯消費者向更高單價的機種靠攏，因此相信OLED等高級機種、大尺寸將是今年電視銷售等走向。

三星QLED 4K量子電視Q70A、Q60A系列，能重現真實原色的細緻色階，Q70A系列更配備遊戲玩家模式，共推出9款尺寸，定價2萬6900元起。（三星提供）

三星Crystal 4K UHD系列電視，以超纖薄設計配上純晶透顯色技術，4K晶彩影像處理器可有效提升細部成像，有43吋至85吋尺寸選擇，定價1萬9900元起。（三星提供）

而三星就表示觀察到去年下半年整體市場電視銷售，消費者多偏好65吋以上大尺寸機種、占銷售額逾40%之多，而且內建聯網、OTT等智慧功能需求的機種最受歡迎。至於在台市場達最大銷售金額占比的Sony也透露，今年首季整體銷售同樣超乎預期，消費者除了畫質、音質以外，因民眾居家時間變長，帶動了便利且優質的影音家庭娛樂重要性也進一步提升，可輕鬆選看人氣OTT內容、連接APP的智慧電視或顯示器就成為消費者換機的一大考量，加上最新的PS5及Xbox也已經上市，因此玩家也會偏重選購可表現最佳遊戲品質的機種，體驗沉浸式的視聽享受。

Sony的BRAVIA XR機種搭載Sony 頂尖影像處理器XR，可模擬人類觀看與聆聽的方式運作，為「 Perfect for PlayStation5 」推薦機種，定價5萬2900元起。（Sony提供）

Sony的X80J系列4K 液晶智慧顯示器，搭載Sony獨家進階4K HDR 超極真影像處理器X1，定價3萬4900元。（Sony提供）

任職3C通路銷售員達16年的黃先生就分享到，自疫情爆發，還有新的遊戲家機推出後，電視的銷量可是日益成長，消費者大概會分兩種，一種是有預算、不想等，而且要高級影音品質、智慧功能齊全機種的族群，「因為有預算，所以挑貨量較多免等待的高階機種也能接受，而且也越來越多人會買貴一點的機種，畢竟在家時間長，使用好電視時也是種享受。」，另一種則為小資族，預算不多、但想要可直接看Netflix、Disney+等線上影片的機種，當中也有希望能提升遊戲畫質的要求。

CHIMEI奇美家電R7系列65吋液晶螢幕，搭載Android TV的機種能從Google Play Store下載各種APP，定價3萬7900元。（CHIMEI奇美提供）

「所以現在的4K電視就非常熱銷，平均小宅空間、2到3萬就能換台50吋以上的4K智慧電視就很夠用，不過也相對需求量高，比較容易缺貨。」。像本地品牌奇美家電就表示，現在消費者的購買趨勢就是4K高畫質，劇院等級音效，更重要的是會在乎多元的娛樂功能，聯網及各式娛樂APP更顯重要，像搭載Android TV的機種能從Google Play Store下載各種APP就最受歡迎。