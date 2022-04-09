蔡總統與確診家人用餐需隔離至4月14日，對此，新北市長侯友宜今（9日）表示，衷心的期盼總統跟她的家人都能夠平平安安。（葉書宏攝）

蔡英文總統6日召開防疫策略會議，縣市首長中僅邀請桃園市長鄭文燦、高雄市陳其邁，卻未邀請雙北市長出席，如今傳出蔡總統與確診家人用餐需隔離至4月14日，對此，新北市長侯友宜今（9日）表示，衷心的期盼總統跟她的家人都能夠平平安安。

侯友宜表示，在這裡衷心的期盼總統跟她的家人都能夠平平安安，面對所有的疫情、對所有的確診者，都要表示高度的關懷也支持他們，所大家更期待的就是她的家人跟總統真的能夠早一點康復，而且平安沒事，這才是最好的。