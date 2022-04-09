蔡總統接觸確診者隔離 侯友宜：期盼總統跟她的家人都能夠平平安安 12:172022/04/09 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡總統與確診家人用餐需隔離至4月14日，對此，新北市長侯友宜今（9日）表示，衷心的期盼總統跟她的家人都能夠平平安安。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡總統與確診家人用餐需隔離至4月14日，對此，新北市長侯友宜今（9日）表示，衷心的期盼總統跟她的家人都能夠平平安安。（葉書宏攝） 蔡英文總統6日召開防疫策略會議，縣市首長中僅邀請桃園市長鄭文燦、高雄市陳其邁，卻未邀請雙北市長出席，如今傳出蔡總統與確診家人用餐需隔離至4月14日，對此，新北市長侯友宜今（9日）表示，衷心的期盼總統跟她的家人都能夠平平安安。 侯友宜表示，在這裡衷心的期盼總統跟她的家人都能夠平平安安，面對所有的疫情、對所有的確診者，都要表示高度的關懷也支持他們，所大家更期待的就是她的家人跟總統真的能夠早一點康復，而且平安沒事，這才是最好的。 #能夠 #總統 #家人 #平平安安 #期盼 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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