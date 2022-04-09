本土確診連8天破百，一名網友感嘆地說，如今要清零應該很難了，大家現在會害怕確診嗎？引起網友熱烈討論，不少人表示，很多人早就不害怕自己確診了，主要是怕影響到別人，萬一傳染給親朋好友導致對方重症就很恐怖；另也有網友說，他最怕的其實隔離，因為真的沒錢自費坐牢。

一名網友昨在PTT上發文說，就現在的狀況看起來，要清零應該是很難了，雖然年輕人染疫後無症狀的機率較高，但這種病可怕的是「不確定有無後遺症」，大家現在會害怕確診嗎？還是真的覺得就是小感冒，根本沒有差了？

貼文引起網友們討論，不少人認為如今已經打過3劑疫苗，根本沒啥好怕，當初打疫苗更可怕吧？另也有許多人表示，怕確診應該是怕造成麻煩」，因為若自己確診，可能會影響到身邊的朋友與家人。「自己不怕，但怕傳給長輩跟孩子」、「 比較怕害到身邊的人」、「怕傳給家人」、「主要是怕傳染給身邊的人，萬一對方不幸確診，甚至還變重症就很可怕」。

不過，也有網友說最怕被匡列隔離，萬一被抓去隔離，那個錢真的付不出來。「怕死了！被抓去旅館關，那錢真的付不起」、「比較怕隔離沒人送食物，因為大樓不允許外送員上樓，但管理員好像也不會幫忙」、「最怕自費坐牢」、「怕隔離不怕確診」、「怕被隔離，有隻15歲老狗要照顧」。