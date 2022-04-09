鼓勵寵物飼主外出參加藝術活動，新北市動保處與朱銘美術館合作，4月到10月每月開放一天假日，帶家中毛寶貝一同參加「藝起ＧＯ歡樂」寵物活動，自新北市各動物之家認養寵物的民眾可以持白金卡免費入場，一同野餐踏青並享受藝術生活。每月活動當天，飼主帶毛寶貝參加可免費施打狂犬病疫苗。

動保處表示，2022年「藝起GO歡樂」活動，內容涵蓋一系列專屬毛寶貝主題節日，4月至10月每月舉辦一場次，分別是四月兒童節、五月音樂節、六月端午節、七月戲水節、八月七夕、九月中秋節、十月萬聖節，邀請飼主帶著毛寶貝來朱銘美術館，在草地上玩耍、野餐，一起享受過節樂趣！

16日配合兒童月，朱銘美術館莊舉辦「毛起來玩耍」活動，當天活動包括寵物競賽、益智、跑跳及運動等，邀請想要參加活動的民眾可至新北動保處官方粉絲團報名參加，前50名可獲免費入場。

另將於5月29日、6月18日、7月16日、8月20日、9月25日及10月15日開放飼主與毛寶貝同遊，舉行音樂、立蛋、戲水、交友、賞月及變裝等一系列精彩又有趣的節慶活動。

動保處提醒，動保自治條例規定遛狗應繫牽繩，參與活動飼主請遵守朱銘美術館參觀規範，凡攜帶狗狗入館，請自備牽繩、禮貌帶及撿便袋。活動期間，太極廣場草地全面開放，歡迎民眾野餐；但草地脆弱，草地野餐請勿使用桌椅，娃娃車、輪椅、寵物座車不能入草皮。為保護參加民眾安全，防疫期間請民眾配合戴口罩，並保持安全社交距離，一起享受健康休閒的寵物野餐趴。