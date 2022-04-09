台南市佳里好蒡產業文化活動拔牛蒡體驗，報名秒殺。(劉秀芬攝)

台南市佳里好蒡產業文化活動，展售佳里農特產。(劉秀芬攝)

佳里農會提供400份牛蒡果凍等食品免費品嘗。(劉秀芬攝)

小朋友體驗DIY牛蒡披薩。(劉秀芬攝)

台南市佳里好蒡產業文化活動9日於佳里區農會塭內分部熱鬧登場，現場提供400份牛蒡產品免費品嘗與佳里好物特賣，市長黃偉哲也到農場體驗拔牛蒡，並鼓勵民眾多吃台灣優質牛蒡。

黃偉哲表示，佳里牛蒡是台南最出名、最優質的農特產品之一，在農產行銷的市場上是絕對不能缺席的；佳里農會精心策畫的牛蒡節活動，歷年來都吸引許多民眾前來共襄盛舉，希望以牛蒡產業文化活動來拉近消費者與農民的距離，讓更多消費者能夠支持選購地產地銷的新鮮蔬果。

台南市農業局長李建裕指出，佳里是南市牛蒡的主要產區，面積約40公頃，今年產量約1000公噸；未來市府會與農會配合，努力開拓行銷通路，增加農業產值，提高農民的收入及生活品質。

牛蒡產業文化活動包括田間採牛蒡、親子DIY活動體驗牛蒡披薩及皮雕福麻好蒡零錢包及造型氣球等，吸引親子排隊體驗；牛蒡香腸、牛蒡果凍等美食免費品嘗，口味讓民眾覺得很新奇。

其中田間採牛蒡體驗活動，讓孩童及家長們接近土地田間採牛蒡，藉由食農教育活動及市集，向大眾展現佳里地區所生產的優質農特產品如牛蒡、胡麻等。

黃偉哲也表示，佳里除了牛蒡有名，也種很多芝麻，約有200公頃，目前台南每年於善化、安定、西港舉辦胡麻節活動，明年有機會的話，要把佳里拉進來擴大舉辦。