安平開台天后宮每4年1次的「上香山迎媽祖」活動9日展開，廟方出動4尊媽祖神像，在漁光島沙灘上遙祭湄洲祖靈，隨即在安平區新舊部落展開2天遶境，吸引共2000人參與，成為安平地方盛事。

安平開台天后宮每4年1次的「上香山迎媽祖」是全台罕見的媽祖神像隔海遙祭湄洲祖靈的儀式，每次都選在媽祖誕辰前，將神像請出廟門，抵達漁光島沙灘上舉行，已成台南市定民俗活動。

廟方出動4尊媽祖神像，加上交陪境42頂轎90個陣頭，9日清晨5時許出發，6時在漁光島上舉辦謁祖儀式，透過儀式，廟方在沙灘上挖出「香坑」，放入金紙焚燒，再點燃線香，讓媽祖神靈出竅，飛渡大海回到湄洲故鄉省親，祭拜雙親後再返台，過程約1小時。

媽祖神轎上午8時30分再從漁光島出發，開始在安平區新、舊部落遶境，為期2天。今年遶境恢復神童坐轎的古禮儀式，每頂媽祖神轎前都有孩童跟轎，擔任「宮娥」，參與遶境人員估計2000人。

正逢假日，原本就是觀光勝地的漁光島遊客多，民眾在沙灘上碰上宗教儀式都感到新鮮，廟方表示，「上香山迎媽祖」是安平區宗教盛事，透過媽祖神靈返鄉省親儀式，弘揚孝道精神，是安平區最先被核定的台南市定民俗活動。