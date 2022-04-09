中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，9日為新竹市立馬偕醫院揭牌時，媒體針對他和行政院長蘇貞昌應自我健康監測至4月16日，但中央流行疫情指揮中心昨晚急宣布，蘇、陳可解除任何限制，被質疑相關政策是否「雙標」？遇到官員就轉彎？陳時中打趣回說，「有時候轉彎的比較緊，有時候比較鬆！」

陳時中說，自我健康監測的定義要做清楚，那甚麼時候需要做自我健康監測，還有幾個狀況，一個是接觸，碰到確診的病人有時候口罩跟醫院裡面口罩有戴好，社交距離，我們認為這樣沒有感染的風險，所以不會把他列入所謂的密切接觸者，會請他把自己的健康照顧好那。

陳時中並說，另外一種情況比如昨天這情況是一個確診者，接觸者的本身要被隔離，可是接觸者還沒有辦法判定確診的情形，有一個空窗期的時候，就會請他們就先做自我健康監測，等到接觸者確診的情況出來，這些自主健康監測人就有可能要被列入隔離者，那如果是陰性，解除自我健康監測。

陳時中說，自主健康監測是非密切接觸者，希望他能夠自我健康管理，另外一種情形是接觸到確診者的接觸者，還沒有辦法被確定的時候，把自己的健康先注意起來。

媒體追問，基隆市長林右昌日前與確診者接觸而居家隔離10天，教育部長潘文忠和林右昌同時受訪，是否也變成「接觸者的接觸？

陳時中說，潘文忠跟林右昌在見面時，基隆的案子還沒有出來，但林已經是在居家隔離的情況，至於要做3天解除的時間稍微晚了一點，但基本上當接觸的狀況未確定，可能是會因應可能會是陽性，要求這個確診者的接觸者先自主自我健康監測。

陳時中並說，基隆做的快篩看起來也蠻有成效的，林右昌市長也發展了一個基隆快篩模式，未來我們會針對重點區域來做這樣的一個發放。