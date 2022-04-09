台灣最近疫情升溫，本土病例每天飆破百例，雖然現有疫苗能防止重症，但身體的抵抗力仍非常重要。營養師程涵宇提到，有研究發現，除了高齡長輩外，肥胖、心血管疾病、脂肪肝、糖尿病4類人屬於重症風險高族群，對此分享高危險群防疫飲食攻略。

程涵宇營養師在臉書粉專提到，肥胖者可採用「地中海飲食」幫助減重，因為此方法富含生物活性多酚的食物，能夠發揮抗發炎和抗氧化作用，另外，也可以多吃「植物性食物」，例如水果、蔬菜、穀物、豆類、堅果種子，用油方面最好選擇單元不飽和脂肪酸高的油脂，例如橄欖油、苦茶油，而海鮮適量吃、少吃紅肉及甜食。

心血管疾病患者因心臟壓力增加，提高心臟衰竭、心肌梗塞風險，平時要維持健康體重，飲食方面要多吃蔬果、全穀類，還有健康的蛋白質，例如豆類、堅果、海鮮、瘦肉、白肉、低脂乳，而用油則是「橄欖油、亞麻仁油」，要注意的是，避免吃加工類食品，飲食上要少糖、少鹽，而且也不要喝酒，減少身體負擔。

脂肪肝患者因身體處於發炎反應，因此飲食上更要注意，必須控制好體重，飲食方面要均衡，而且多選擇天然食品，少吃甜食與油炸物，食物若發霉絕對不要吃，例如發霉蒜頭、發霉起司，如果穀類、堅果開封後，一定要記得放進冰箱保存，以免吃進黃麴毒素，也不要吃來路不明的食物，除此之外，還要搭配規律的運動。

糖尿病患者除了控制體重外，飲食均衡也很重要，平時烹調少油、少鹽、少糖，多吃高纖食品，能幫助血糖穩定，平時要監測血糖，遵照醫師指示服藥，還有規律的運動。不少糖尿病患者擔心血糖波動大，因此在飲食上特別小心，營養師歐乃嘉曾表示，患糖尿病其實什麼都能吃，均衡飲食比較重要，而且定時定量還能幫助血糖穩定。