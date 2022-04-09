警方查獲安非他命毒品。（警方提供）

警方查扣趙女作案用的手機。（警方提供）

30歲因毒品案通緝的趙姓女子，與男友在新北市變換住處逃亡，期間利用偽造信用卡號，盜刷虛擬電子票券，再將票券變賣換現金，半年多來盜刷300多筆，警方查出趙女還是1名貓奴，明明生活拮据，竟還花了27萬，購買5隻英國短尾貓，最後養不起還將4隻貓轉贈友人。

北市刑大接獲電商報案，指稱有人大量透過信用卡卡號及檢核號，上網購買電子票券，警方清查後，鎖定趙姓女子涉嫌，前後盜刷次數近300多筆，金額將近百萬元。

警方另查出趙女因毒品案件，遭台北、台中等3個院檢通緝，與紀姓男友東躲西藏，缺錢花用便透過網路購買信用卡卡號、檢核碼，並透過第三方支付購買虛擬票券，以此變換現金渡日。

趙女逃亡期間，花27萬買了5隻英國短毛貓陪伴，後來無力飼養只能送給親友，刑大警方循線追查，日前逮捕趙、紀兩人，現場另查扣安非他命及10萬現金，全案依詐欺、毒品罪送辦。