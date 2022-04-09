直播主連千毅身邊愛將的長瀨昆妮，因臉蛋甜美又有E級上圍，受封為「全台最性感日文老師」，也是上萬粉絲心中的性感女神。近日，她大方分享「進廠維修」照片，直言：「人生第一次皮秒」，並秀出打完皮秒後臉上滿是灰色疤痕的照片，問粉絲：「素顏也很美？卸下外表的武器，重新做回妳自己」。

長瀨昆妮原本是日本華僑，曾在當地工作，回台灣後先是做起日文老師的工作，又因現身在連千毅的直播中讓她一炮而紅，先前她受訪承認在網上賣貼身二手衣，強調是因為每回上鏡頭都得有各式性感服裝上身，因工作需求需要給觀眾新鮮感，但長期下來累積太多衣服，也引發困擾，決定用這方式出清給粉絲福利。

長瀨昆妮曬出素顏照。（圖／翻攝自hou_queenie IG）

對此，長瀨昆妮當時更表示，是一開始有粉絲問想買二手衣，她才決定將穿過的衣物以台幣1000到2000元左右的價格售出，而目前賣最好的是黑絲襪，接著才是小褲褲及性感禮服。最近她更大方分享三圍，在ATM前誘人寫下：「我的密碼是32/23/33」。

近日，長瀨昆妮大方曬出接受醫美的照片，直說：「每天熬夜又睡眠不足，為了解決毛孔粗大，來打了皮秒雷射，完全沒有修復期，當天一樣可以美美的直播，真的太棒了。」並感謝診所細心照料她的皮膚，照片中她雖罕見分享未修圖臉上爬滿斑點的照片，仍引來粉絲追捧，直說：「女神素顏也很美」、「一樣很美」、「Sexy hot body」。