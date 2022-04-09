中和納骨堂使用率達百分百 預計再增2000個牌位6月底完工 12:392022/04/09 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員金瑞龍表示，2019年在議會提案擴建中和納骨堂，爲解決中和區納骨堂塔位的需求。（金瑞龍服務處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和納骨堂櫃位3萬181個、牌位4136個，櫃位使用率達99％、牌位區達100％，民政局利用現有空間再規畫增設2000個牌位，預計今年6月底完工，9月開放使用。 新北市議員金瑞龍表示，2019年在議會提案擴建中和納骨堂，爲解決中和區納骨堂塔位的需求，並爭取現有空間再增設牌位及改善中和納骨堂，以提供家屬更好的祭拜環境。 如今中和納骨堂將增設牌位2000個，會以現有的空間進行增設，工程預計今年6月底完工，9月開放使用。 #納骨堂 #中和 #牌位 #預計 #2000 也許您會感興趣 其他人正在看 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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