新北市中和納骨堂櫃位3萬181個、牌位4136個，櫃位使用率達99％、牌位區達100％，民政局利用現有空間再規畫增設2000個牌位，預計今年6月底完工，9月開放使用。

新北市議員金瑞龍表示，2019年在議會提案擴建中和納骨堂，爲解決中和區納骨堂塔位的需求，並爭取現有空間再增設牌位及改善中和納骨堂，以提供家屬更好的祭拜環境。

如今中和納骨堂將增設牌位2000個，會以現有的空間進行增設，工程預計今年6月底完工，9月開放使用。