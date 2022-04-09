苗栗縣9日新增2名確診，男學童之母染疫足跡與兒子相同。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣9日新增2名確診，竹南鎮清潔隊已於8日完成清消。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣9日新增確診2例，第1例案號26501，為7日確診國小3年級男學童案26134的母親；另1案例26668，男性55歲，是8日公布確診獨居老婦人案26387的兒子，2案共匡列採檢7人，都已安排入院收治，足跡場所於8日都已完成清消。

男學童母親案26501，經PCR採檢後報告為陽性CT值12.4，已於醫院收治，個案為家管，平時在家照顧1歲女兒及案童，本案經疫調增加匡列採檢6人，採檢後皆列為自主管理。

另1案例26668，平日於外縣市打零工，經疫調後匡列苗栗縣1人，採檢後列為居家隔離；另外工作涉及外縣市足跡及工地接觸者陸續造冊轉介當地衛生局處理後續防疫工作。相關疫情調查、匡列及採檢持續進行中。

而8日下午4點到晚上8點於為恭紀念醫院PCR採檢站，共採檢323人，檢驗報告皆為陰性。為疫情掌握更快速，找出遺漏可疑接觸者，阻斷社區傳染鏈，縣長徐耀昌指示衛生局持續安排社區篩檢站，時間地點為9日下午1點30分至晚上5點30分於慈祐醫院門口旁，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR，民眾如因時間無法配合前往也可以自行購買使用居家快篩試劑，或是到本縣公費新冠家用快篩試劑社區定點診所，掛號經醫師評估就診發放。