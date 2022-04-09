澎湃新聞9日報導，大陸疫情嚴峻，有一些聲音贊同「Omicron就是大號流感」，認同「躺平」、「與病毒共存」理念。上海市疾控中心副主任孫曉冬受訪表示，從國內外數據看，不能簡單地說「Omicron是大號流感」，因為傳播速度快，傳染力強，感染者數量也在不斷增多。在上海的確診病例中，有些是無症狀感染者轉歸，也有從輕型、普通型轉為重型，目前還有1例重型正在治療中。

孫曉冬表示，可能會有人覺得，自己是無症狀感染者，不需要藥物治療，病毒也沒有給身體帶來任何變化，就覺得這個疾病無所謂。但其實無症狀感染首先是發現很困難，隱匿在社區的無症狀感染者，一旦沒有及時被篩查發現，就很容易傳播到家庭，從而再將病毒傳播擴大到整個社區，對一些老人、孩子等本身抵抗力弱的特殊人群來說，感染風險很高。

孫曉冬還提及，目前從大陸國內情況來看，Omicron病毒變異株導致的死亡率很低，重症率也不高，但這主要是因為大陸堅持「動態清零」不動搖，能第一時間找出傳染源、感染源，第一時間收治、隔離，進行有效地管理和管控，阻斷傳播源、傳染源。

大陸之所以要採取「動態清零」不動搖，孫曉冬認為，「這還與（大陸）國內的疫苗接種率有關。」

他表示，雖然現在大陸整體的新冠疫苗接種率很高，特別是18歲以上到60歲以下這部分人群接種率非常高，但另外兩頭「一老一少」的接種率相對比較低，老年人又是慢性病、基礎性疾病多發的人群，感染後更容易導致危重症的發生。

「目前之所以無症狀感染者多、輕症患者多，這一部分原因也是因為我們很多感染者本身都接種了疫苗，面對傳染性極強的Omicron感染也不容易導致重症。」孫曉冬補充說。

孫曉冬表示，相比大陸其他一些省分，上海此次面臨的新冠疫情挑戰更大，主要是由於上海人口基數大、人口密度高，老齡化程度又很高，一旦選擇了「躺平」、「與病毒共存」，那麼感染者的絕對數量將可能會很大，感染者發生各類疾病的風險也會大大地提高，從而導致常規的醫療資源受到很大影響。