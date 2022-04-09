你也中了嗎？公路總局苓雅監理站公布今年第1季機車檢驗10大不合格項目，改裝燈光拿下前3名，占比達44.7％。監理站提醒，驗車不合格項目，已是警察機關於路邊攔檢舉發的重點對象，騎士上路要注意安全與荷包。

苓雅監理站統計，2021年第1季機車檢驗的10大不合格項目，改裝頭燈、煞車燈、方向燈分別拿下前3名，佔不合格項目比率44.7％。

另外，號牌加裝牌框或有污損名列第4名，佔不合格項目比率12.7％；喇叭故障名列第5名，佔不合格項目比率12％。

苓雅監理站表示，這些驗車不合格項目已是警察攔檢舉發的重點對象。違法改裝車燈或車身設備，則是民眾蒐證檢舉的對象。

苓雅監理站指出，機車驗車主要針對行車安全做基本檢驗，其中車燈顏色為車輛上路後的共同溝通語言，若擅自改裝車燈，除將觸法外，同時嚴重影響行車安全。機車在出廠前皆已通過安全審驗合格才可上路，呼籲民眾千萬不可擅自改裝變更，若有故障損壞應儘早修復。