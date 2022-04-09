台南工地鐵板高空墜落砸2工人 1人臟器外露1人無生命跡象 12:552022/04/09 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南工地鐵板高空墜落砸2工人 1人臟器外露1人無生命跡象 (讀者提供/劉秀芬 台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南鹽水區一處工地9日上午傳出工安意外，兩名工人被高處掉落鐵板砸中，一人臉部受傷，當場失去呼吸心跳，另一人腹部受傷，臟器外露，經救援人員包紮後送柳營奇美醫院急救中。 台南市消防局上午10點06分獲報，鹽水區竹林里一處開發工地有2人受傷，隨即派學甲消防分隊等3車6人前往救援。 救援人員到場時，發現其中一人臉部被鐵板壓傷，當場無呼吸心跳，另名工人腹部右側移被鐵板削到，臟器外露，尚有意識，兩人皆被送往柳營奇美醫院急救，詳細事故原因待警方調查釐清。 #鐵板 #臟器外露 #鹽水區 #工地 #台南 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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