文件一律印雙面、開會不發紙筆、接待優先選食堂。日前安徽省財政廳發布《關於進一步厲行節約堅持過緊日子的若干舉措》等12條措施，要求進一步厲行節約，堅持過緊日子，涉及辦公經費、「三公」經費、差旅費、會議費等多個方面，同時措施規定的細緻程度更引來輿論關注。

回顧大陸官方2021年底召開的中央經濟工作會議中要求「黨政機關要堅持過緊日子」，今年3月政府工作報告也再次強調「要堅持政府過緊日子，更好節用裕民」。

據中新網報導，按照安徽省財政廳的介紹，通過嚴格執行過緊日子12條舉措，2022年省級預計能夠節約1.8億元人民幣經費，節約金額將統籌用於加大中央及省重大戰略、重大改革和重點領域投入。

具體盤點12條舉措規定十分細緻。例如確需印刷的文件、資料一律雙面印刷，使用規格不超過70g／㎡的複印紙；合理設置空調溫度，冬季不高於20°C，夏季不低於26°C；嚴禁同城接待，優先選擇單位食堂作為接待場所，陪餐人數不得超過3人。

甚至還要求領導幹部參加會議不帶助手，同一單位跨縣(市)參會人員不超過1人，並降低會議成本，不發放文件袋、筆記本、筆等各類辦公用品。

其實，不止安徽，今年以來大陸多地已下發「過緊日子」的相關政策。例如山東淄博也發布厲行節約14條措施，要求除必要基本民生支出及疫情防控需求外，嚴控一般性支出，對不應、不必事項一律不得支出。