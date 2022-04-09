大甲鎮瀾宮8日深夜展開9天8夜遶境之旅，由前總統馬英九、鎮瀾宮董事長顏清標扶轎，但綠營大咖全缺席。香港媒體《中評網》認為，顯然是延續去年立委補選選戰策略，持續打擊台中黑派顏家，並對付藍營執政縣市，一舉多得。

大甲媽在疫情中起駕了，鎮瀾宮8日深夜展開9天8夜遶境之旅，由前總統馬英九、台中市副市長黃國榮、鎮瀾宮董事長顏清標扶轎，大批信徒恭送媽祖出城，大甲街道萬人空巷，熱鬧非凡。但往年藍綠政要搶扶鑾轎及參香情景，今年不復見，綠營大咖全缺席。

晚間7時許，掛滿8000個祈福條的大型媽祖天燈，在眾人圍觀下冉冉升空，祈求「風調雨順、國泰民安」；深夜11時，鐘鼓號角齊鳴，在馬英九、黃國榮、顏清標等人扶轎下，3聲起馬炮震天價響，信徒雙手合十、恭送媽祖出巡，鑾轎緩緩移出廟埕。

對於綠營大咖全缺席一事，香港媒體《中評網》認為，顯然是延續去年底台中市第二選區立委補選的選戰策略，持續打擊台中黑派顏家。今年接力抵制大甲媽祖遶境，有脈絡可循，尤其11月26日就要九合一選舉，可望藉此刺激選情，延續氣勢，並用以對付藍營執政縣市，一舉多得。