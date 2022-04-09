活動吸引500人同樂，大家席地而坐野餐，另有小孩最愛玩的足球、投球以及釣魚樂等活動，讓孩子玩得不亦樂乎。（竹山鎮公所提供／張妍溱南投傳真）

本土疫情升溫，南投仍保持防疫淨土，趁著好天氣，竹山鎮公所9日舉行「2022 Zhushan手作農樂會」活動，上午在竹山鎮立幼兒園小朋友熱舞下熱鬧登場，現場吸引500人同樂，除了野餐，也準備了小孩最愛玩的足球、投球以及釣魚樂等活動，讓孩子玩得不亦樂乎。

竹山鎮公所指出，有別於去年的星光農樂會，今年以動手做做看為主題，每組以6人為上限，報名成功組別活動裡非常豐富，有專屬紀念野餐墊、環保餐具、日曬米、水果香蕉、木瓜以及青菜等好禮，中午還可以領取竹筒飯、番薯包、烤番薯以及小孩最愛的地瓜球等美食。

竹山鎮公所鎮長陳東睦表示，竹山公園是本鎮為本鎮之肺，入門有重新立碑的前山第一城、一旁有日本時代遺留下來的石燈籠、夫妻狛犬以及珍貴老樹竹柏等等豐富資源，此外，還有小孩的遊憩區溜滑梯、沙坑社區、老人地面高爾夫球場、及青少年籃球場等等設施，今年人行步道工程也完工，讓想走路運動的民眾有一個安全完整的空間，這樣多功能的公園，也希望藉由活動的舉辦，讓大家對竹山公園有重新的認識以及使用。

另外，現場報到民眾，可以抽價值100元的農特產，以及享有價值150元的DIY體驗。今年的DIY體驗有四大主題，分別為茶香平安槌、手作茶苔球、香氛Q茶球以及烏龍茶潤膚乳，吸引了大朋友小朋友爭相體驗，也藉次增進了不少親子情誼。