上海舉行新冠肺炎疫情防控工作9日新聞發布會，上海市衛生健康委主任鄔驚雷針對有痊癒出院或解除醫學隔離觀察感染者，被社區拒絕回家一事表示，從目前的研究和臨床經驗來看，新冠患者治癒出院、無症狀感染者解除醫學觀察後，他們體內已產生相應抗體，根據疾控專家研究，目前還沒觀察到造成傳播的案例。希望家人和社區不必為此擔憂，更不能歧視。

鄔驚雷稱，感染者出院或解除醫學隔離觀察，首先要符合大陸《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》等相關標準，如連續兩次新型冠狀病毒核酸檢測 N 基因和 ORF 基因 Ct 值均大於等於35，或連續兩次新型冠狀病毒核酸檢測陰性，採樣時間至少間隔24小時，方可出院或解除醫學觀察。

同時，對出院和解除醫學觀察的人員都會做好健康管理。根據大陸國家方案制定了出院人員健康管理規範標準，如離院前，醫院對相關物品和環境進行終末消毒，包括對患者行李、衣物、個人物品等自身攜帶物品進行清潔消殺；使用過的一次性用品、生活垃圾和遺棄物作為醫療廢棄物處理。

佩戴口罩，有條件的居住在通風良好的單人房間，減少與家人的近距離密切接觸，分餐飲食，做好手衛生，避免外出，減少與社、區居民接觸。

從目前的研究和臨床經驗來看，新冠患者治癒出院、無症狀感染者解除醫學觀察後，他們體內已產生相應抗體，根據疾控專家研究，目前還沒觀察到造成傳播的案例。希望家人和社區不必為此擔憂，更不能歧視。