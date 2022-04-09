聯準會（Fed）鷹派官員放話，年底前利率須升高到3.5％才能有效抑制通膨，加上俄烏戰事持續、大陸昆山上海延長封城，推升美債殖利率又飆高，美國科技股再遭空襲，費半指數暴跌近2.5%，主要成分股殺成一片，儘管晶圓雙雄首季營收同創新高，但也擋不住市場沉重賣壓，台積電、聯電ADR連袂下跌1.2%和1.9%，提醒台股投資人小心下周加權指數再度面臨巨震壓力。

Fed緊縮政策將更加激進，鷹派官員還警告，年底前須將聯邦基金利率升高到3.5％，才能有效抑制通膨，不僅美元指數一度衝破100大關，10年期美債殖利率也突破2.7％，創3年新高；此外，下周美企財報周起跑，投資人關注高通膨高利率是否影響企業獲利表現。

周五（8日）美股四大指數跌多漲少，其中科技股成為殺盤重心。道瓊指數上漲 137點（或 0.4%）收在34721點；那斯達克指數下跌 186點（或 1.34%）收 13711 點；標普 500 指數下跌 11點（或 0.27%）收 4488點；費城半導體指數下跌 77點（或 2.42%）收在3120點。

科技股五大天王全被打趴。蘋果下跌 1.19%；亞馬遜和Alphabet（google母公司）分別挫跌2.11%、1.91%跌勢最重；微軟下跌 1.46%；Meta（原臉書）小跌0.28%。

在Fed將暴力升息和美債飆升等衝擊下，費半主要成分股又遭狙殺。輝達（NVIDIA）狂瀉4.5%；超微（AMD）大跌 2.62%；德儀和應材均重挫1.9%；高通下跌1.82%；英特爾下跌 1.14%。台股ADR部分，台積電和聯電ADR各下跌1.22%和1.98%。

不少經濟學家再次調升對美國通膨率的預測，並下修現在至2023年的美國經濟增長預期。這顯示，在聯準會試圖壓制數十年來最快的物價上漲之際，美國經濟前景面臨的風險越來越大。美國下周二將公布3月CPI報告。

高盛集團首席經濟學家 Jan Hatzius認為，聯準會必須大幅升息至4%以上，超過目前預期的水準，才能讓過熱的美國經濟降溫。他不認同股市下跌就能

產生效果，應結合股市疲弱、高利率及強勢美元共同出擊才能發成效。