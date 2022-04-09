台股入第二季仍不平靜，四月的第一周短短三個交易日，受到美國聯準會鷹派訊息以及國內疫情升溫影響，指數週線下跌341.05點，跌幅1.93%，中止週K線連三紅。三大法人動向方面，本週再度出現投信法人力挺台股的局面，外資三個交易日皆站在賣方，賣超台股830.0億元，自營商也撤出100.60億元，僅有投信法人持續回補台股61.17億元，且三個交易日全數買超，合計三大法人本周賣超台股869.43億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，今年來聯準會的升息與縮表鷹派訊息，加上全球通膨居高不下，持續干擾台股表現，導致外資今年賣超台股高達5527.62億元，已超越去年全年度4540.07億元，也較2020年外資單年度賣超台股5394.7億元更高，預期今年當聯準會釋出調升利率訊息，帶動美債殖利率上揚時，都可能引發市場資金回流美元資產，造成市場震盪。

短期內市場需要消化聯準會釋出縮表金額大於預期的負面情緒，震盪在所難免。下周晶圓龍頭台積電(2330)與光學鏡頭大立光(3008)兩大指標廠商的法說會內容，特別是台積電在法說會上釋出的市場展望，將成為第二季的市場風向球，若釋出正向訊息，有利於提振台股多頭；此外，本月中下旬美國將展開超級財報週，屆時與台股相關的指標科技大廠，將公布財報數據與財測結果，預期將成為市場關注焦點，特別是財測將反映企業對未來展望是否延續成長軌道，更會受到市場高度關注。

安聯投信台股團隊表示，電子股今年來面臨較大幅度修正壓力，主要還是受市場擔憂庫存調整擔憂等雜音所致，若就庫存調整與配息時程來看，可留意第二季末是否趨緩；但就評價及股利殖利率角度，下修幅度則正在縮小。接下來即將登場的重要企業法說釋出的訊息或將左右電子股的走勢。就技術面而言，由於指數仍收在多條均線反壓之下，後續則須觀察加權指數是否能重新站回均線之上。