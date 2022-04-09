素有「開機女王」稱號的名嘴暨廣電主持人楊月娥，向來給人笑口常開的親和印象，但其實生活中，楊月娥屢遇威力強大的人生亂流襲擊。她曾歷經長年照顧公公、母親因病全癱、小女兒罹血癌、妹妹中風的打擊。談及自己的照顧史，楊月娥直言，那是長達10年的艱辛接力賽，每一棒都有佈滿荊棘泥濘的跑程，兩個女兒的情況好轉，但母親因年紀大了，長年受病魔侵襲，讓一向樂觀的楊月娥很不捨。

楊月娥小女兒小蓁高三時突然發現眼前一片黑，起初她還以為女兒只是課業壓力大裝病，但送到醫院檢查後才發現確診是血癌，幸好完成療程後，小蓁身體已沒有癌細胞，楊月娥也感謝台灣醫療進步。

但訪問時提到女兒患病治療那段過程，作為母親的楊月娥還是會眼眶泛淚，心疼女兒年紀那麼小，就得到罕見疾病。而楊月娥的母親因病全癱，雖然有請人照顧，作為女兒的她只要有空就會在病床前盡孝，她近日在Facebook寫下照顧者的心情：「我逃家了，不忍多看老媽幾眼，甚至撇過頭不看」，坦言壓力過大，所以暫時離開家中，看到病重的母親感受很難過，甚至不忍看母親憔悴的樣子。

楊月娥難掩難過心情：「日夜目睹老媽臥病之苦的是我，我不是她，無法想像她身體的勞苦，你看過無望的眼神嗎？心如刀割的日常」，直言心疼母親要受病情之苦，自己卻沒辦法幫她承擔痛苦，感到很無力。楊月娥說郊外空氣很好，但母親只能窩在家裡，被親友稱讚她孝順，但楊月娥說不想這樣，因為母親受苦換到的謬讚，意義何在？

最後她仍不忘調適自己，說她要出去走走，轉換心情後再繼續面對，正面態度吸引無數人為她加油。