【旅遊經 編輯部報導】

每年4月至5月是螢火蟲大爆發的季節，2022臺南楠西梅嶺賞螢季於4月16日起為期三週至5月1日止，在「臺南楠西梅嶺風景區伍龍步道」推出賞螢活動，相關賞螢季活動邁入第十七年，加上今年雨量充足螢況很不錯，只是因為疫情，民眾進入賞螢區均採實聯登記制，6天假日(六、日)除實聯制外，採分時分流的總量管制辦理，民眾前往須先上網報名，每日2梯次分流上山(16:00-17:00、17:30-18:30)，每梯次以800人為限，並自今(9)日開放線上預約報名，就有機會白天欣賞油桐花，入夜觀賞螢火蟲。

推廣梅嶺農特產

台南市長黃偉哲表示，螢火蟲是重要的生態指標，梅嶺近幾年復育有成，同時也代表著無噴灑農藥對環境的友善體現。梅嶺賞螢區雖屬戶外開放風景區，但因應中央防疫規範，比照去年模式，民眾前往賞螢活動的伍龍步道假日採實聯登記制，實施「分時、分流」上山，每梯次限量800人等總量管制措施。4月9-10日於梅嶺大湖桶桐花步道休憩區，將舉辦「2022臺南市客家桐花祭」，大家白天來梅嶺賞油桐花、晚上看螢火蟲。

民眾在螢火蟲的季節，在梅嶺風景區觀賞火金姑外，還可順道欣賞紫牡丹及油桐花，且正值梅子產季的尾聲，喜歡梅子的人還可以品嚐最道地的美食，如遠近馳名的梅子雞、薑黃雞，還可採購在地伴手禮-脆梅、梅醋、梅汁、蜜餞等梅製產品。

或者白天走訪龜丹溫泉區、江家古厝、玄空法寺、曾文水庫等周邊景點，或往梅嶺登山步道健行，欣賞沿途美麗風景。此外，賞完螢火蟲也不用急著下山，想在梅嶺住一晚的遊客，還可安排在神秘氣場露營區來趟徜徉大自然的露營體驗。

楠西區公所表示，今(9)日同步開放免費賞螢預約登記、付費農事體驗及付費梅子酒及星空沙畫瓶DIY等3項活動。付費農事體驗，每行程限額30人，3歲以上每人600元，3歲以下孩童每人200元(包含材料費、保險費及行政處理處)；付費梅子酒及星空沙畫瓶DIY，每日2梯次，每梯次20人(梅子酒每人250元，星空沙畫瓶每人80元），相關訊息可至「臺南楠西梅嶺賞螢季」FB粉絲專頁查詢。

賞螢之季請遵守賞螢宣導，不直接照射(照明用具需包裹紅色玻璃紙，以降低光害維護生態)、勿大聲喧嘩，不要捕捉、追趕螢火蟲、不亂丟垃圾、不破壞生態，為螢火蟲維護良好的棲息環境。報名登記之民眾依照預約時間到現場辦理報到登記及入山，且因賞螢步道(伍龍步道)山路較陡，有心血管疾病、孕婦、3歲以下及70歲以上民眾，請衡量自身身體狀況不要勉強登山。

搭乘大眾運輸的民眾，可搭乘大台南公車<綠幹線>，由臺南至玉井，再轉乘大台南公車<綠22線>前往楠西、梅嶺。大台南公車<綠22線>活動期間假日(4/16-17、4/23-24、4/30-5/1)增開20:00玉井往梅嶺班次，21:00梅嶺往玉井班次，另外活動期間平日增開19;50玉井往梅嶺班次，20:30梅嶺往玉井班次，綠幹線維持正常時間營運。相關交通訊息可至興南客運網站(

) 或大台南公車網站(

) 查詢。

※.活動報名訊息：

「與螢共舞 螢向幸福」線上預約登記網址：

「來趣農家 體驗農事」線上報名網址：

「螢造浪漫 藝同DIY」線上報名網址：