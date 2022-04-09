國際同濟會台灣總會北二區今在板橋第一運動場舉辦「2022年反毒反霸凌反飆車」關懷兒童公益活動，活動中由總會長張維清、北二區主席張雪娥及財團法人台灣同濟兒童基金會董事長陳振楠等人代表捐3輛服務專車，分別要贈予萬里區街友重建中心、林口區觀照園和石門區小衛星據點I Power培力學社，以運送物資和接送偏區兒少使用，新北市副市長謝政達代表市府到場感謝。

謝政達表示，同濟會連續9年為弱勢家庭和貧困兒童舉辦「寒冬送暖、關懷兒童」活動，每年於農曆年節前資助慰問金及實物，在疫情期間也曾捐贈護目鏡、口罩等防疫物資，過去還曾捐給偏鄉銀髮服務車3輛、電動手搖三輪車43台、AED自動心臟電擊器55台、火災警報器3000個，是非常有愛心的國際性社團。

發起這項公益活動的北二區主席張雪娥表示，國際同濟會為全球性的志工社團，致力服務兒童與社區，以改善世界。這次集結36個分會與同濟兒童基金會力量，共同捐贈3輛服務專車，希望能服務偏區兒童與弱勢街友，不管是接送兒童到據點參加課後照顧服務，或是運送物資給街友，希望能幫助真正需要的人。

國際同濟會台灣總會長張維清並帶領與會各分會長、幹部等，一起宣誓「反毒、反霸凌、反飆車」，共同推動無毒的校園和社會。社會局副局長許秀能、市議員劉美芳和戴瑋姍等人也到場參加。